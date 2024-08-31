https://ria.ru/20240831/mi-8-1969644008.html

СК начал проверку из-за пропавшего на Камчатке Ми-8

СК начал проверку из-за пропавшего на Камчатке Ми-8 - РИА Новости, 31.08.2024

СК начал проверку из-за пропавшего на Камчатке Ми-8

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T10:12

2024-08-31T10:12

2024-08-31T10:31

происшествия

камчатка

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг – РИА Новости. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба ведомства."Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". По предварительным данным, 31 августа утеряна связь с вертолётом МИ-8 в районе горного массива Вачкажец, который направлялся в поселок Николаевка Елизовского района", - говорится в сообщении.В тоже время, региональное управление МЧС России сообщает, что спасатели ведомства привлечены к поиску пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке. Также уточняется, что по предварительным данным, на борту могло находиться 22 человека."В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро". Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку Николаевка, 17 км юго-западнее аэропорта Елизово, но в назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь", - сообщает МЧС.По предварительным данным, на борту находятся 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа. На поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца, а также наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

https://ria.ru/20240830/samolet-1969501994.html

https://ria.ru/20240828/vertolet-1968962722.html

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатка, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш