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СК начал проверку из-за пропавшего на Камчатке Ми-8 - РИА Новости, 31.08.2024
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10:12 31.08.2024 (обновлено: 10:31 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/mi-8-1969644008.html
СК начал проверку из-за пропавшего на Камчатке Ми-8
СК начал проверку из-за пропавшего на Камчатке Ми-8 - РИА Новости, 31.08.2024
СК начал проверку из-за пропавшего на Камчатке Ми-8
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:12
2024-08-31T10:31
происшествия
камчатка
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг – РИА Новости. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба ведомства."Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". По предварительным данным, 31 августа утеряна связь с вертолётом МИ-8 в районе горного массива Вачкажец, который направлялся в поселок Николаевка Елизовского района", - говорится в сообщении.В тоже время, региональное управление МЧС России сообщает, что спасатели ведомства привлечены к поиску пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке. Также уточняется, что по предварительным данным, на борту могло находиться 22 человека."В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро". Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку Николаевка, 17 км юго-западнее аэропорта Елизово, но в назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь", - сообщает МЧС.По предварительным данным, на борту находятся 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа. На поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца, а также наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.
https://ria.ru/20240830/samolet-1969501994.html
https://ria.ru/20240828/vertolet-1968962722.html
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происшествия, камчатка, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
СК начал проверку из-за пропавшего на Камчатке Ми-8

СК начал проверку из-за пропавшего на Камчатке в районе вулкана Вачкажец Ми-8

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг – РИА Новости. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба ведомства.
"Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". По предварительным данным, 31 августа утеряна связь с вертолётом МИ-8 в районе горного массива Вачкажец, который направлялся в поселок Николаевка Елизовского района", - говорится в сообщении.
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В тоже время, региональное управление МЧС России сообщает, что спасатели ведомства привлечены к поиску пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке. Также уточняется, что по предварительным данным, на борту могло находиться 22 человека.
Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро". Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку Николаевка, 17 км юго-западнее аэропорта Елизово, но в назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь", - сообщает МЧС.
По предварительным данным, на борту находятся 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа. На поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца, а также наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.
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ПроисшествияКамчаткаСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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