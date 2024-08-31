СК начал проверку из-за пропавшего на Камчатке Ми-8
СК начал проверку из-за пропавшего на Камчатке в районе вулкана Вачкажец Ми-8
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 авг – РИА Новости. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба ведомства.
"Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". По предварительным данным, 31 августа утеряна связь с вертолётом МИ-8 в районе горного массива Вачкажец, который направлялся в поселок Николаевка Елизовского района", - говорится в сообщении.
В тоже время, региональное управление МЧС России сообщает, что спасатели ведомства привлечены к поиску пропавшего вертолета Ми-8Т на Камчатке. Также уточняется, что по предварительным данным, на борту могло находиться 22 человека.
"В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро". Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку Николаевка, 17 км юго-западнее аэропорта Елизово, но в назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолета не вышел на связь", - сообщает МЧС.
По предварительным данным, на борту находятся 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа. На поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца, а также наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.
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