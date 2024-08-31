https://ria.ru/20240831/mi-8-1969642157.html

На Камчатке пропал вертолет Ми-8, в котором могут находиться 22 человека

На Камчатке пропал вертолет Ми-8, в котором могут находиться 22 человека - РИА Новости, 31.08.2024

На Камчатке пропал вертолет Ми-8, в котором могут находиться 22 человека

На Камчатке ищут вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" с тремя членами экипажа, на борту также могут быть 19 туристов, заявили в экстренных службах. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T09:58

2024-08-31T09:58

2024-08-31T10:37

происшествия

камчатка

ми-8 амтш

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На Камчатке ищут вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" с тремя членами экипажа, на борту также могут быть 19 туристов, заявили в экстренных службах."Сообщение о неприбытии в пункт назначения вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро". Предварительно, на борту три члена экипажа. Маршрут следования — вулкан Вачкажец — село Николаевка (Елизовский район). Расстояние 25 километров. В настоящее время на поиски воздушного судна вылетел борт этой же авиакомпании", — отметили в сообщении.Как добавили в экстренных службах, по информации Росавиации, на борту дополнительно к трем членам экипажа было 19 туристов, сейчас эту информации проверяют.Спасатели выехали под Вачкажец в 18:27 по местному времени в составе пяти человек и четырех единиц техники, они будут пробовать идти по маршруту по земле.Представитель Росавиации уточнил, что экипаж вертолета не вышел на связь около 07:15 мск.

https://ria.ru/20240830/samolet-1969501994.html

камчатка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатка, ми-8 амтш