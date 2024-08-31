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В Новгородской области арестовали матроса, стрелявшего в таксиста - РИА Новости, 31.08.2024
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19:51 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/matros-1969727978.html
В Новгородской области арестовали матроса, стрелявшего в таксиста
В Новгородской области арестовали матроса, стрелявшего в таксиста - РИА Новости, 31.08.2024
В Новгородской области арестовали матроса, стрелявшего в таксиста
Матрос, стрелявший из пневматического оружия в таксиста и полицейского в Новгородской области, заключен под стражу в субботу, сообщает объединенная пресс-служба РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T19:51
2024-08-31T19:51
происшествия
старая русса
россия
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Матрос, стрелявший из пневматического оружия в таксиста и полицейского в Новгородской области, заключен под стражу в субботу, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. По версии следствия, вечером 19 августа мужчина в городе Старая Русса, во время поездки в такси после замечания по поводу нецензурной брани выстрелил в пах водителю. После этого нападавший скрылся. В этот же вечер полицейский приехал к нему домой для задержания и предложил выдать оружие. В ответ матрос выстрелил в него три раза из травматического пистолета, в результате чего полицейский получил ранения правого локтевого сустава и правой кисти. Нападавший был задержан. "Великоновгородским гарнизонным военным судом 31 августа 2024 года заключен под стражу военнослужащий по контракту - матрос одной из воинских частей Хабаровского края, который, находясь в отпуске, выстрелил из травматического оружия в водителя такси, выполнявшего его перевозку по заказу, и сотрудника полиции, находящегося при исполнении, в городе Старая Русса Новгородской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении матроса возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и по статье 116 УК РФ (побои).
https://ria.ru/20240830/habarovsk-1969417184.html
https://ria.ru/20231030/arest-1906269847.html
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происшествия, старая русса, россия, новгородская область
Происшествия, Старая Русса, Россия, Новгородская область
В Новгородской области арестовали матроса, стрелявшего в таксиста

Под Новгородом арестовали матроса, стрелявшего в таксиста и полицейского

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Матрос, стрелявший из пневматического оружия в таксиста и полицейского в Новгородской области, заключен под стражу в субботу, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, вечером 19 августа мужчина в городе Старая Русса, во время поездки в такси после замечания по поводу нецензурной брани выстрелил в пах водителю. После этого нападавший скрылся. В этот же вечер полицейский приехал к нему домой для задержания и предложил выдать оружие. В ответ матрос выстрелил в него три раза из травматического пистолета, в результате чего полицейский получил ранения правого локтевого сустава и правой кисти. Нападавший был задержан.
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"Великоновгородским гарнизонным военным судом 31 августа 2024 года заключен под стражу военнослужащий по контракту - матрос одной из воинских частей Хабаровского края, который, находясь в отпуске, выстрелил из травматического оружия в водителя такси, выполнявшего его перевозку по заказу, и сотрудника полиции, находящегося при исполнении, в городе Старая Русса Новгородской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении матроса возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и по статье 116 УК РФ (побои).
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