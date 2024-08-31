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На Западе нашли закономерность в планах Зеленского - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 31.08.2024 (обновлено: 18:34 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/mate-1969702422.html
На Западе нашли закономерность в планах Зеленского
На Западе нашли закономерность в планах Зеленского - РИА Новости, 31.08.2024
На Западе нашли закономерность в планах Зеленского
Владимир Зеленский прибегает к воинственной и агрессивной политике, поскольку это помогает ему заполучить больше военной поддержки от Вашингтона, заявил... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:08
2024-08-31T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
владимир зеленский
джо байден
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский прибегает к воинственной и агрессивной политике, поскольку это помогает ему заполучить больше военной поддержки от Вашингтона, заявил канадский журналист Аарон Мате в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Теперь совершенно ясно, что Зеленский начал это наступление в Курской области, поскольку Джо Байден регулярно и систематически вознаграждает его за воинственность и отказ от дипломатии. Зеленский делает ставку на то, что если он вторгнется в Россию и попытается захватить часть территории, то это убедит его покровителей в Вашингтоне вознаградить Киев разрешением наносить удары вглубь России с использованием американского оружия", — считает журналист.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969607345.html
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в мире, курская область, россия, владимир зеленский, джо байден, александр сырский, вооруженные силы украины, вашингтон (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Вашингтон (город)
На Западе нашли закономерность в планах Зеленского

Мате: США вознаграждают Зеленского поддержкой за агрессивную политику

© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский прибегает к воинственной и агрессивной политике, поскольку это помогает ему заполучить больше военной поддержки от Вашингтона, заявил канадский журналист Аарон Мате в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Теперь совершенно ясно, что Зеленский начал это наступление в Курской области, поскольку Джо Байден регулярно и систематически вознаграждает его за воинственность и отказ от дипломатии. Зеленский делает ставку на то, что если он вторгнется в Россию и попытается захватить часть территории, то это убедит его покровителей в Вашингтоне вознаградить Киев разрешением наносить удары вглубь России с использованием американского оружия", — считает журналист.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"Все кончено". В США заговорили о замене Зеленскому
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В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
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Вчера, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияВладимир ЗеленскийДжо БайденАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВашингтон (город)
 
 
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