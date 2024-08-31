https://ria.ru/20240831/mate-1969702422.html

На Западе нашли закономерность в планах Зеленского

На Западе нашли закономерность в планах Зеленского - РИА Новости, 31.08.2024

На Западе нашли закономерность в планах Зеленского

Владимир Зеленский прибегает к воинственной и агрессивной политике, поскольку это помогает ему заполучить больше военной поддержки от Вашингтона, заявил... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T17:08

2024-08-31T17:08

2024-08-31T18:34

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

владимир зеленский

джо байден

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский прибегает к воинственной и агрессивной политике, поскольку это помогает ему заполучить больше военной поддержки от Вашингтона, заявил канадский журналист Аарон Мате в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Теперь совершенно ясно, что Зеленский начал это наступление в Курской области, поскольку Джо Байден регулярно и систематически вознаграждает его за воинственность и отказ от дипломатии. Зеленский делает ставку на то, что если он вторгнется в Россию и попытается захватить часть территории, то это убедит его покровителей в Вашингтоне вознаградить Киев разрешением наносить удары вглубь России с использованием американского оружия", — считает журналист.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969607345.html

https://ria.ru/20240831/makgovern-1969692195.html

курская область

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в мире, курская область, россия, владимир зеленский, джо байден, александр сырский, вооруженные силы украины, вашингтон (город)