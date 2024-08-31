https://ria.ru/20240831/makron-1969684044.html

"Непокорившаяся Франция" инициировала импичмент Макрона

"Непокорившаяся Франция" инициировала импичмент Макрона - РИА Новости, 31.08.2024

"Непокорившаяся Франция" инициировала импичмент Макрона

Левая партия "Непокорившаяся Франция" инициировала процедуру по отрешению президента Эммануэля Макрона от власти, сообщила глава парламентской фракции партии... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T14:58

2024-08-31T14:58

2024-08-31T15:18

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ПАРИЖ, 31 авг — РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" инициировала процедуру по отрешению президента Эммануэля Макрона от власти, сообщила глава парламентской фракции партии Матильда Пано в X. "Проект резолюции о начале процедуры импичмента в отношении президента республики в соответствии со статьей 68 Конституции был направлен сегодня членам парламента для совместного подписания", — написала политик.Указанная статья предусматривает возможность отстранения президента при нарушении им своих обязанностей. Хотя "Непокорившаяся Франция" с 72 мандатами может самостоятельно внести предложение об импичменте (для этого требуется более 57 депутатов), решение о рассмотрении инициативы принимает бюро нацсобрания (нижней палаты парламента). Затем текст резолюции должен быть одобрен комиссией по законодательству, после чего за него в течение двух недель должны проголосовать две трети нацсобрания. Последние два этапа должны быть пройдены и в верхней палате парламента — сенате, где у левых нет большинства, а сама партия вообще не представлена. Но в случае одобрения текста сенатом обе палаты собираются на совместное заседание, резолюцию должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат. Накануне основанная Жан-Люком Меланшоном левая партия "Непокорившаяся Франция" заявила, что выдвинет вотум недоверия любому правительству, которое не будет возглавлять Люси Касте, чью кандидатуру на пост премьера ранее отверг Макрон. Президент исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" в формируемом правительстве, хотя коалиция одержала победу на внеочередных выборах в парламент, получив 182 места из 577 в национальном собрании страны. Он пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", так как по итогам консультаций главы государства с лидерами партий стало очевидно, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия. Таким образом, он отверг предложенную кандидатуру Касте. После этого "Непокорившаяся Франция" объявила, что проведет демонстрацию 7 сентября против "захвата власти" Макроном. На внеочередных выборах в парламент блок левых набрал большинство голосов, президентская коалиция "Вместе за республику" Макрона пришла второй, получив 168 мест в нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции принял отставку правительства премьера Габриэля Атталя при условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.

https://ria.ru/20240825/durov-1968344633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, франция, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, габриэль атталь