https://ria.ru/20240831/makgovern-1969692195.html

"Если их не собьют". В США иронично отреагировали на крушение F-16

"Если их не собьют". В США иронично отреагировали на крушение F-16 - РИА Новости, 31.08.2024

"Если их не собьют". В США иронично отреагировали на крушение F-16

Самолеты F-16 не принесут большой пользы ВСУ в ходе украинского конфликта, поскольку они могут стать как мишенью для российских ударов, так и "случайной" целью... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:39

2024-08-31T15:39

2024-08-31T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

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рэй макговерн

владимир зеленский

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

министерство обороны сша

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Самолеты F-16 не принесут большой пользы ВСУ в ходе украинского конфликта, поскольку они могут стать как мишенью для российских ударов, так и "случайной" целью для зенитно-ракетного комплекса Patriot, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies."Итак, теперь мы знаем, насколько бесполезны F-16, раз уж русские могут просто сбивать эти самолеты, как только они поднимутся в воздух. Если только ракеты Patriot не собьют их первыми", — сыронизировал он.На этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о крушении одного из переданных Украине истребителей F-16. Это признали и в Генеральном штабе ВСУ. В ведомстве отметили, что причины ЧП устанавливает специальная комиссия.Позднее в этот же день депутат Рады Марьяна Безуглая, ссылаясь на собственные источники, заявила, что американский самолет был сбит из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot из-за "дискоординации между подразделениями".При этом заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить эту информацию, отметив, что киевские власти не просили о какой-либо помощи.В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 на Украину. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 американских истребителей.

https://ria.ru/20240831/ssha-1969621956.html

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в мире, украина, рэй макговерн, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, f-16