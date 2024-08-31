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"Если их не собьют". В США иронично отреагировали на крушение F-16 - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/makgovern-1969692195.html
"Если их не собьют". В США иронично отреагировали на крушение F-16
"Если их не собьют". В США иронично отреагировали на крушение F-16 - РИА Новости, 31.08.2024
"Если их не собьют". В США иронично отреагировали на крушение F-16
Самолеты F-16 не принесут большой пользы ВСУ в ходе украинского конфликта, поскольку они могут стать как мишенью для российских ударов, так и "случайной" целью... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:39
2024-08-31T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
рэй макговерн
владимир зеленский
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны сша
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Самолеты F-16 не принесут большой пользы ВСУ в ходе украинского конфликта, поскольку они могут стать как мишенью для российских ударов, так и "случайной" целью для зенитно-ракетного комплекса Patriot, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies."Итак, теперь мы знаем, насколько бесполезны F-16, раз уж русские могут просто сбивать эти самолеты, как только они поднимутся в воздух. Если только ракеты Patriot не собьют их первыми", — сыронизировал он.На этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о крушении одного из переданных Украине истребителей F-16. Это признали и в Генеральном штабе ВСУ. В ведомстве отметили, что причины ЧП устанавливает специальная комиссия.Позднее в этот же день депутат Рады Марьяна Безуглая, ссылаясь на собственные источники, заявила, что американский самолет был сбит из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot из-за "дискоординации между подразделениями".При этом заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить эту информацию, отметив, что киевские власти не просили о какой-либо помощи.В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 на Украину. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 американских истребителей.
https://ria.ru/20240831/ssha-1969621956.html
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в мире, украина, рэй макговерн, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Рэй Макговерн, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США, F-16
"Если их не собьют". В США иронично отреагировали на крушение F-16

Макговерн: F-16 могут снова случайно подвергнуться ударам из Patriot

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель F-16 . Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Самолеты F-16 не принесут большой пользы ВСУ в ходе украинского конфликта, поскольку они могут стать как мишенью для российских ударов, так и "случайной" целью для зенитно-ракетного комплекса Patriot, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.
"Итак, теперь мы знаем, насколько бесполезны F-16, раз уж русские могут просто сбивать эти самолеты, как только они поднимутся в воздух. Если только ракеты Patriot не собьют их первыми", — сыронизировал он.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
США боятся отправлять Киеву персонал для обслуживания F-16, пишут СМИ
Вчера, 03:50
На этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о крушении одного из переданных Украине истребителей F-16. Это признали и в Генеральном штабе ВСУ. В ведомстве отметили, что причины ЧП устанавливает специальная комиссия.
Позднее в этот же день депутат Рады Марьяна Безуглая, ссылаясь на собственные источники, заявила, что американский самолет был сбит из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot из-за "дискоординации между подразделениями".
При этом заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить эту информацию, отметив, что киевские власти не просили о какой-либо помощи.
В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 на Украину. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 американских истребителей.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Погибший при крушении F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов
Вчера, 02:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРэй МакговернВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны СШАF-16
 
 
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