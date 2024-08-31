https://ria.ru/20240831/m-12-1969700152.html
На трассе М-12 открыли многофункциональную зону дорожного сервиса
На трассе М-12 открыли многофункциональную зону дорожного сервиса - РИА Новости, 31.08.2024
На трассе М-12 открыли многофункциональную зону дорожного сервиса
Новая многофункциональная зона дорожного сервиса (МФЗ) открылась на 778-м километре трассы М-12 в Татарстане, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T16:44
2024-08-31T16:44
2024-08-31T16:44
общество
казань
россия
москва
марат хуснуллин
трасса м-12
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Новая многофункциональная зона дорожного сервиса (МФЗ) открылась на 778-м километре трассы М-12 в Татарстане, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам Хуснуллина, которые приводятся на сайте правительства РФ, дорогу М-12 "Восток" на всем протяжении от Москвы до Казани открыли меньше года назад, а на ней уже функционируют 20 многофункциональных зон дорожного сервиса. "Новая МФЗ открылась на 778-м километре по направлению в Казань. На территории комплекса расположены АЗС и сервисное здание с террасой для обслуживания водителей и пассажиров с супермаркетом и кафе, где можно купить горячее питание и товары первой необходимости", - уточнил Хуснуллин. Он добавил, что для удобства автомобилистов предусмотрены дополнительные парковочные места для грузовых и легковых авто. Как отметил вице-премьер, всего на участке между Москвой и Казанью планируется разместить 32 многофункциональные зоны дорожного сервиса.
https://ria.ru/20240222/kafe-1929060897.html
казань
россия
москва
трасса м-12
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, казань, россия, москва, марат хуснуллин, трасса м-12
Общество, Казань, Россия, Москва, Марат Хуснуллин, Трасса М-12
На трассе М-12 открыли многофункциональную зону дорожного сервиса
Многофункциональная зона дорожного сервиса открылась на трассе М-12 в Татарстане