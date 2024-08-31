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Ганчев рассказал об успехах российской армии в Липцах - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:08 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/liptsy-1969628707.html
Ганчев рассказал об успехах российской армии в Липцах
Ганчев рассказал об успехах российской армии в Липцах - РИА Новости, 31.08.2024
Ганчев рассказал об успехах российской армии в Липцах
Все резервы, бросаемые ВСУ для контратак в харьковских Липцах, уничтожаются, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T07:08
2024-08-31T07:08
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
виталий ганчев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Все резервы, бросаемые ВСУ для контратак в харьковских Липцах, уничтожаются, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "В районе поселка Липцы достаточно серьезные бои происходят. По-прежнему все резервы, которые киевский режим бросает на это направление, чтобы попытаться прорвать наши позиции на этом направлении, все связаны только с большими потерями у противника. Они постоянно пытаются контратаковать, но с потерями откатываются на свои позиции", - сказал собеседник агентства. В минувший четверг Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Сумской и Харьковской областях, за сутки до этого - до 165 военных в Харьковской области.
https://ria.ru/20240831/krakh-1969623804.html
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харьковская область, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Ганчев рассказал об успехах российской армии в Липцах

Ганчев: все резервы ВСУ, бросаемые для контратак в Липцах, уничтожаются

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Все резервы, бросаемые ВСУ для контратак в харьковских Липцах, уничтожаются, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"В районе поселка Липцы достаточно серьезные бои происходят. По-прежнему все резервы, которые киевский режим бросает на это направление, чтобы попытаться прорвать наши позиции на этом направлении, все связаны только с большими потерями у противника. Они постоянно пытаются контратаковать, но с потерями откатываются на свои позиции", - сказал собеседник агентства.
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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В минувший четверг Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Сумской и Харьковской областях, за сутки до этого - до 165 военных в Харьковской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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