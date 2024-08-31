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Ганчев рассказал об успехах российской армии в Липцах
Ганчев рассказал об успехах российской армии в Липцах - РИА Новости, 31.08.2024
Ганчев рассказал об успехах российской армии в Липцах
Все резервы, бросаемые ВСУ для контратак в харьковских Липцах, уничтожаются, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T07:08
2024-08-31T07:08
2024-08-31T07:08
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БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Все резервы, бросаемые ВСУ для контратак в харьковских Липцах, уничтожаются, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "В районе поселка Липцы достаточно серьезные бои происходят. По-прежнему все резервы, которые киевский режим бросает на это направление, чтобы попытаться прорвать наши позиции на этом направлении, все связаны только с большими потерями у противника. Они постоянно пытаются контратаковать, но с потерями откатываются на свои позиции", - сказал собеседник агентства. В минувший четверг Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Сумской и Харьковской областях, за сутки до этого - до 165 военных в Харьковской области.
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Ганчев рассказал об успехах российской армии в Липцах
Ганчев: все резервы ВСУ, бросаемые для контратак в Липцах, уничтожаются