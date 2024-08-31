https://ria.ru/20240831/kirovo-1969657503.html

Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР - РИА Новости, 31.08.2024

Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T12:04

2024-08-31T12:04

2024-08-31T12:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — уточнили в ведомстве.Кроме того, бойцы поразили формирования 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба в ДНР. Также российские военные отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.Потери противника составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html

донецкая народная республика

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, безопасность