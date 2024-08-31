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Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 31.08.2024 (обновлено: 12:26 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/kirovo-1969657503.html
Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР - РИА Новости, 31.08.2024
Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:04
2024-08-31T12:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — уточнили в ведомстве.Кроме того, бойцы поразили формирования 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба в ДНР. Также российские военные отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.Потери противника составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР

Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Кирово в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — уточнили в ведомстве.
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Кирово (Пивничное) — восточный пригород Дзержинска (Торецка), входит в состав городской агломерации. Освобождение этого населенного пункта позволит в дальнейшем взять сам Дзержинск, который с 2014 года стал мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью.

Кроме того, бойцы поразили формирования 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба в ДНР. Также российские военные отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.
Потери противника составили:
  • до 455 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • три автомобиля;
  • два 152-мм орудия "Мста-Б";
  • три 122-мм гаубицы Д-30;
  • 105-мм гаубица М101 производства США.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасность
 
 
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