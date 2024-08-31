Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР
Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Кирово в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — уточнили в ведомстве.
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Кирово (Пивничное) — восточный пригород Дзержинска (Торецка), входит в состав городской агломерации. Освобождение этого населенного пункта позволит в дальнейшем взять сам Дзержинск, который с 2014 года стал мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью.
Кроме того, бойцы поразили формирования 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба в ДНР. Также российские военные отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.
Потери противника составили:
- до 455 военнослужащих;
- боевая бронированная машина;
- три автомобиля;
- два 152-мм орудия "Мста-Б";
- три 122-мм гаубицы Д-30;
- 105-мм гаубица М101 производства США.