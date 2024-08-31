https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html

Киеву придется ответить за обстрел Белгорода, заявили в Совфеде

Киеву придется ответить за обстрел Белгорода, заявили в Совфеде - РИА Новости, 31.08.2024

Киеву придется ответить за обстрел Белгорода, заявили в Совфеде

Киеву придется ответить за обстрел Белгорода, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:46

2024-08-31T15:46

2024-08-31T15:46

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

киев

белгородский район

григорий карасин

вячеслав гладков

совет федерации рф

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Киеву придется ответить за обстрел Белгорода, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. "Подлецы в садистских традициях фашизма дошли уже до того, что бьют по нашим хлеборобам, убирающим урожай в полях", - написал Карасин в своем Telegram-канале. Он добавил, что просто стрелять по городам и поселкам, убивая людей Белгородчины, им уже недостаточно. По словам сенатора, налицо тупая безысходность гнусного режима Зеленского. "За все это им придется ответить!" - резюмировал Карасин.

https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html

https://ria.ru/20240831/delo-1969634396.html

белгород

киев

белгородский район

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