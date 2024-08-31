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Киеву придется ответить за обстрел Белгорода, заявили в Совфеде - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html
Киеву придется ответить за обстрел Белгорода, заявили в Совфеде
Киеву придется ответить за обстрел Белгорода, заявили в Совфеде - РИА Новости, 31.08.2024
Киеву придется ответить за обстрел Белгорода, заявили в Совфеде
Киеву придется ответить за обстрел Белгорода, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:46
2024-08-31T15:46
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
киев
белгородский район
григорий карасин
вячеслав гладков
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Киеву придется ответить за обстрел Белгорода, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. "Подлецы в садистских традициях фашизма дошли уже до того, что бьют по нашим хлеборобам, убирающим урожай в полях", - написал Карасин в своем Telegram-канале. Он добавил, что просто стрелять по городам и поселкам, убивая людей Белгородчины, им уже недостаточно. По словам сенатора, налицо тупая безысходность гнусного режима Зеленского. "За все это им придется ответить!" - резюмировал Карасин.
https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html
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белгород
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происшествия, белгород, киев, белгородский район, григорий карасин, вячеслав гладков, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Киев, Белгородский район, Григорий Карасин, Вячеслав Гладков, Совет Федерации РФ
Киеву придется ответить за обстрел Белгорода, заявили в Совфеде

Сенатор Карасин: Киеву придется ответить за обстрел Белгорода

© Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Киеву придется ответить за обстрел Белгорода, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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«
"Подлецы в садистских традициях фашизма дошли уже до того, что бьют по нашим хлеборобам, убирающим урожай в полях", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что просто стрелять по городам и поселкам, убивая людей Белгородчины, им уже недостаточно. По словам сенатора, налицо тупая безысходность гнусного режима Зеленского.
«
"За все это им придется ответить!" - резюмировал Карасин.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородКиевБелгородский районГригорий КарасинВячеслав ГладковСовет Федерации РФ
 
 
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