В Калуге прошел пятый Космический марафон
В Калуге в рамках Дня города прошел пятый Космический марафон
КАЛУГА, 31 авг - РИА Новости. Пятый Космический марафон прошел в Калуге в рамках Дня города в субботу, сообщает правительство Калужской области.
"В субботу в Калуге в рамках празднования Дня города губернатор Владислав Шапша и городской голова Дмитрий Денисов приняли участие в пятом Космическом марафоне, преодолев пятикилометровую дистанцию", - говорится в сообщении.
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В этом году участниками спортивного праздника стали свыше 5500 спортсменов и любителей бега. Среди них 2300 детей. Организаторы отмечают, что их численность возросла по сравнению с прошлым годом. На старт вышли и многочисленные команды калужских предприятий.
Перед забегом глава региона обратился к участникам спортивного праздника. "Тысячи спортсменов и любителей собираются здесь, чтобы проверить свои силы, поставить рекорды и просто получить удовольствие. Это новая для Калуги традиция", - сказал Шапша.
Он напомнил, что в предыдущие годы в этом мероприятии участвовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, и добавил, что в эту субботу белгородский губернатор по понятным причинам находится в своем регионе. При этом Вячеслав Гладков направил поздравления в адрес калужан. По призыву калужского губернатора аплодисменты поддержки от участников марафона прозвучали в адрес жителей Белгородской и Курской областей. Глава области обратил внимание на то, что сегодня не простое для нашей страны время. "Но даже в тяжелые времена у нас проводились соревнования, чтобы показать, что наш дух не сломить", подчеркнул Шапша.
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Приветствие участникам, организаторам и гостям пятого Космического марафона направил министр спорта России Михаил Дегтярев. В частности, он отметил, что "Калуга - город со славными традициями, связанными с космосом, и проведение здесь соревнований по легкой атлетике символично и значимо".
Ведущими марафона и его участниками стали Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Александр Легков и ведущий Матч-ТВ Всеволод Соловьев. Почетные гости Калужского Космического – экс-капитан сборной России по Футболу Алексей Смертин и спортивный блогер Анастасия Тукмачева.
Впервые, отмечают в областном правительстве, Космический марафон был поддержан гастрономами-участниками фестиваля "Калуга. Улица. Еда.", они открыли в сквере имени Волкова еще одну локацию со спортивным меню.
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