https://ria.ru/20240831/kaluga-1969689896.html

В Калуге прошел пятый Космический марафон

В Калуге прошел пятый Космический марафон - РИА Новости, 31.08.2024

В Калуге прошел пятый Космический марафон

Пятый Космический марафон прошел в Калуге в рамках Дня города в субботу, сообщает правительство Калужской области. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:28

2024-08-31T15:28

2024-08-31T16:00

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дмитрий денисов

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КАЛУГА, 31 авг - РИА Новости. Пятый Космический марафон прошел в Калуге в рамках Дня города в субботу, сообщает правительство Калужской области. "В субботу в Калуге в рамках празднования Дня города губернатор Владислав Шапша и городской голова Дмитрий Денисов приняли участие в пятом Космическом марафоне, преодолев пятикилометровую дистанцию", - говорится в сообщении. В этом году участниками спортивного праздника стали свыше 5500 спортсменов и любителей бега. Среди них 2300 детей. Организаторы отмечают, что их численность возросла по сравнению с прошлым годом. На старт вышли и многочисленные команды калужских предприятий. Перед забегом глава региона обратился к участникам спортивного праздника. "Тысячи спортсменов и любителей собираются здесь, чтобы проверить свои силы, поставить рекорды и просто получить удовольствие. Это новая для Калуги традиция", - сказал Шапша. Он напомнил, что в предыдущие годы в этом мероприятии участвовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, и добавил, что в эту субботу белгородский губернатор по понятным причинам находится в своем регионе. При этом Вячеслав Гладков направил поздравления в адрес калужан. По призыву калужского губернатора аплодисменты поддержки от участников марафона прозвучали в адрес жителей Белгородской и Курской областей. Глава области обратил внимание на то, что сегодня не простое для нашей страны время. "Но даже в тяжелые времена у нас проводились соревнования, чтобы показать, что наш дух не сломить", подчеркнул Шапша. Приветствие участникам, организаторам и гостям пятого Космического марафона направил министр спорта России Михаил Дегтярев. В частности, он отметил, что "Калуга - город со славными традициями, связанными с космосом, и проведение здесь соревнований по легкой атлетике символично и значимо". Ведущими марафона и его участниками стали Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Александр Легков и ведущий Матч-ТВ Всеволод Соловьев. Почетные гости Калужского Космического – экс-капитан сборной России по Футболу Алексей Смертин и спортивный блогер Анастасия Тукмачева. Впервые, отмечают в областном правительстве, Космический марафон был поддержан гастрономами-участниками фестиваля "Калуга. Улица. Еда.", они открыли в сквере имени Волкова еще одну локацию со спортивным меню.

https://ria.ru/20230414/kosmos-1865340151.html

https://ria.ru/20231004/infrastruktura-1900497830.html

https://ria.ru/20231115/ekologiya-1909641353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, калуга, россия, калужская область, владислав шапша, вячеслав гладков, дмитрий денисов