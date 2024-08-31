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В Калуге прошел пятый Космический марафон - РИА Новости, 31.08.2024
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Калужская область
 
15:28 31.08.2024 (обновлено: 16:00 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/kaluga-1969689896.html
В Калуге прошел пятый Космический марафон
В Калуге прошел пятый Космический марафон - РИА Новости, 31.08.2024
В Калуге прошел пятый Космический марафон
Пятый Космический марафон прошел в Калуге в рамках Дня города в субботу, сообщает правительство Калужской области. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:28
2024-08-31T16:00
калужская область
общество
калуга
россия
калужская область
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вячеслав гладков
дмитрий денисов
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КАЛУГА, 31 авг - РИА Новости. Пятый Космический марафон прошел в Калуге в рамках Дня города в субботу, сообщает правительство Калужской области. "В субботу в Калуге в рамках празднования Дня города губернатор Владислав Шапша и городской голова Дмитрий Денисов приняли участие в пятом Космическом марафоне, преодолев пятикилометровую дистанцию", - говорится в сообщении. В этом году участниками спортивного праздника стали свыше 5500 спортсменов и любителей бега. Среди них 2300 детей. Организаторы отмечают, что их численность возросла по сравнению с прошлым годом. На старт вышли и многочисленные команды калужских предприятий. Перед забегом глава региона обратился к участникам спортивного праздника. "Тысячи спортсменов и любителей собираются здесь, чтобы проверить свои силы, поставить рекорды и просто получить удовольствие. Это новая для Калуги традиция", - сказал Шапша. Он напомнил, что в предыдущие годы в этом мероприятии участвовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, и добавил, что в эту субботу белгородский губернатор по понятным причинам находится в своем регионе. При этом Вячеслав Гладков направил поздравления в адрес калужан. По призыву калужского губернатора аплодисменты поддержки от участников марафона прозвучали в адрес жителей Белгородской и Курской областей. Глава области обратил внимание на то, что сегодня не простое для нашей страны время. "Но даже в тяжелые времена у нас проводились соревнования, чтобы показать, что наш дух не сломить", подчеркнул Шапша. Приветствие участникам, организаторам и гостям пятого Космического марафона направил министр спорта России Михаил Дегтярев. В частности, он отметил, что "Калуга - город со славными традициями, связанными с космосом, и проведение здесь соревнований по легкой атлетике символично и значимо". Ведущими марафона и его участниками стали Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Александр Легков и ведущий Матч-ТВ Всеволод Соловьев. Почетные гости Калужского Космического – экс-капитан сборной России по Футболу Алексей Смертин и спортивный блогер Анастасия Тукмачева. Впервые, отмечают в областном правительстве, Космический марафон был поддержан гастрономами-участниками фестиваля "Калуга. Улица. Еда.", они открыли в сквере имени Волкова еще одну локацию со спортивным меню.
https://ria.ru/20230414/kosmos-1865340151.html
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общество, калуга, россия, калужская область, владислав шапша, вячеслав гладков, дмитрий денисов
Калужская область, Общество, Калуга, Россия, Калужская область, Владислав Шапша, Вячеслав Гладков, Дмитрий Денисов
В Калуге прошел пятый Космический марафон

В Калуге в рамках Дня города прошел пятый Космический марафон

© Фото : Владислав Шапша/TelegramКалужский Космический марафон. 31 августа 2024
Калужский Космический марафон. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Владислав Шапша/Telegram
Калужский Космический марафон. 31 августа 2024
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КАЛУГА, 31 авг - РИА Новости. Пятый Космический марафон прошел в Калуге в рамках Дня города в субботу, сообщает правительство Калужской области.
"В субботу в Калуге в рамках празднования Дня города губернатор Владислав Шапша и городской голова Дмитрий Денисов приняли участие в пятом Космическом марафоне, преодолев пятикилометровую дистанцию", - говорится в сообщении.
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В этом году участниками спортивного праздника стали свыше 5500 спортсменов и любителей бега. Среди них 2300 детей. Организаторы отмечают, что их численность возросла по сравнению с прошлым годом. На старт вышли и многочисленные команды калужских предприятий.
Перед забегом глава региона обратился к участникам спортивного праздника. "Тысячи спортсменов и любителей собираются здесь, чтобы проверить свои силы, поставить рекорды и просто получить удовольствие. Это новая для Калуги традиция", - сказал Шапша.
Он напомнил, что в предыдущие годы в этом мероприятии участвовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, и добавил, что в эту субботу белгородский губернатор по понятным причинам находится в своем регионе. При этом Вячеслав Гладков направил поздравления в адрес калужан. По призыву калужского губернатора аплодисменты поддержки от участников марафона прозвучали в адрес жителей Белгородской и Курской областей. Глава области обратил внимание на то, что сегодня не простое для нашей страны время. "Но даже в тяжелые времена у нас проводились соревнования, чтобы показать, что наш дух не сломить", подчеркнул Шапша.
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Приветствие участникам, организаторам и гостям пятого Космического марафона направил министр спорта России Михаил Дегтярев. В частности, он отметил, что "Калуга - город со славными традициями, связанными с космосом, и проведение здесь соревнований по легкой атлетике символично и значимо".
Ведущими марафона и его участниками стали Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Александр Легков и ведущий Матч-ТВ Всеволод Соловьев. Почетные гости Калужского Космического – экс-капитан сборной России по Футболу Алексей Смертин и спортивный блогер Анастасия Тукмачева.
Впервые, отмечают в областном правительстве, Космический марафон был поддержан гастрономами-участниками фестиваля "Калуга. Улица. Еда.", они открыли в сквере имени Волкова еще одну локацию со спортивным меню.
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Калужская областьОбществоКалугаРоссияКалужская областьВладислав ШапшаВячеслав ГладковДмитрий Денисов
 
 
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