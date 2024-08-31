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Израиль опроверг информацию о прекращении огня в Газе для вакцинации - РИА Новости, 31.08.2024
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23:57 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/izrail-1969752343.html
Израиль опроверг информацию о прекращении огня в Газе для вакцинации
Израиль опроверг информацию о прекращении огня в Газе для вакцинации - РИА Новости, 31.08.2024
Израиль опроверг информацию о прекращении огня в Газе для вакцинации
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг сообщения в прессе о введении якобы полного прекращения огня в секторе Газа с целью проведения... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T23:57
2024-08-31T23:57
в мире
биньямин нетаньяху
антониу гутерреш
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг сообщения в прессе о введении якобы полного прекращения огня в секторе Газа с целью проведения вакцинации населения от полиомиелита, отметив, что будут выделены ограниченные зоны для безопасного проведения вакцинации на краткосрочный период. "Сообщения о полном прекращении огня для проведения вакцинации против полиомиелита в Газе не соответствуют действительности. Израиль обеспечит только гуманитарный коридор, через который будут проходить вакцинирующие группы; также будут созданы ограниченные зоны, которые будут безопасны для проведения вакцинации в течение нескольких часов", - говорится в сообщении. В канцелярии премьера добавили, что Израиль придает большое значение предотвращению вспышки полиомиелита в секторе Газа, в том числе с целью предотвращения распространения эпидемий во всем регионе. Ранее палестинский минздрав сообщал, что вакцинация от полиомиелита в секторе Газа пройдет с 1 по 12 сентября. В документе, который опубликовал в пятницу палестинский минздрав, отмечается, что 1-4 сентября вакцинация будет проходить в Дейр-эль-Балахе, 5-8 сентября - в Хан-Юнисе и Рафахе, 9-12 сентября - в Газе и на севере сектора. ВОЗ и ЮНИСЕФ ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать вакцинацию. К гуманитарным паузам в ходе вакцинации против полиомиелита в анклаве призывал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод. В середине августа палестинский минздрав сообщил о первом случае полиомиелита в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок.
https://ria.ru/20240816/poliomielit-1966706336.html
https://ria.ru/20240831/konflikt-1915630213.html
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в мире, биньямин нетаньяху, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Биньямин Нетаньяху, Антониу Гутерреш, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Израиль опроверг информацию о прекращении огня в Газе для вакцинации

В офисе Нетаньяху опровергли сообщения о прекращении огня в Газе для вакцинации

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 авг - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг сообщения в прессе о введении якобы полного прекращения огня в секторе Газа с целью проведения вакцинации населения от полиомиелита, отметив, что будут выделены ограниченные зоны для безопасного проведения вакцинации на краткосрочный период.
«
"Сообщения о полном прекращении огня для проведения вакцинации против полиомиелита в Газе не соответствуют действительности. Израиль обеспечит только гуманитарный коридор, через который будут проходить вакцинирующие группы; также будут созданы ограниченные зоны, которые будут безопасны для проведения вакцинации в течение нескольких часов", - говорится в сообщении.
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В канцелярии премьера добавили, что Израиль придает большое значение предотвращению вспышки полиомиелита в секторе Газа, в том числе с целью предотвращения распространения эпидемий во всем регионе.
Ранее палестинский минздрав сообщал, что вакцинация от полиомиелита в секторе Газа пройдет с 1 по 12 сентября. В документе, который опубликовал в пятницу палестинский минздрав, отмечается, что 1-4 сентября вакцинация будет проходить в Дейр-эль-Балахе, 5-8 сентября - в Хан-Юнисе и Рафахе, 9-12 сентября - в Газе и на севере сектора.
ВОЗ и ЮНИСЕФ ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать вакцинацию. К гуманитарным паузам в ходе вакцинации против полиомиелита в анклаве призывал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод. В середине августа палестинский минздрав сообщил о первом случае полиомиелита в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок.
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