https://ria.ru/20240831/granata-1969701182.html
В Одесской области мужчина бросил гранату в отдыхающих
В Одесской области мужчина бросил гранату в отдыхающих - РИА Новости, 31.08.2024
В Одесской области мужчина бросил гранату в отдыхающих
В Одесской области мужчина, не разрешив мирно спор с компанией отдыхающих, бросил в них осколочную гранату, сообщило украинское издание "Фокус". РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T16:56
2024-08-31T16:56
2024-08-31T17:51
в мире
одесская область
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Одесской области мужчина, не разрешив мирно спор с компанией отдыхающих, бросил в них осколочную гранату, сообщило украинское издание "Фокус". "В поселке Великодолинское мужчина вступил в словесную перепалку с распивающими спиртные напитки в гараже. Отдыхающие проигнорировали замечания, в итоге в гараж прилетела граната (Ф-1. — Прим. ред.) и взорвалась", — говорится в публикации.В результате ранения получили четыре мужчины и одна женщина, которую доставили в реанимацию.Других подробностей инцидента издание не приводит. Одесские правоохранительные органы произошедшее не комментировали.
https://ria.ru/20240718/prigovor-1960561292.html
https://ria.ru/20240603/uklonist-1950217580.html
одесская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область
В Одесской области мужчина бросил гранату в отдыхающих
В Одесской области мужчина бросил в отдыхающих гранату, пострадали пять человек