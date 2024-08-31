Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области мужчина бросил гранату в отдыхающих - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 31.08.2024 (обновлено: 17:51 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/granata-1969701182.html
В Одесской области мужчина бросил гранату в отдыхающих
В Одесской области мужчина бросил гранату в отдыхающих - РИА Новости, 31.08.2024
В Одесской области мужчина бросил гранату в отдыхающих
В Одесской области мужчина, не разрешив мирно спор с компанией отдыхающих, бросил в них осколочную гранату, сообщило украинское издание "Фокус". РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T16:56
2024-08-31T17:51
в мире
одесская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:24:3555:2023_1920x0_80_0_0_1ddd9e31a539bae333077b1b2efb6237.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Одесской области мужчина, не разрешив мирно спор с компанией отдыхающих, бросил в них осколочную гранату, сообщило украинское издание "Фокус". "В поселке Великодолинское мужчина вступил в словесную перепалку с распивающими спиртные напитки в гараже. Отдыхающие проигнорировали замечания, в итоге в гараж прилетела граната (Ф-1. — Прим. ред.) и взорвалась", — говорится в публикации.В результате ранения получили четыре мужчины и одна женщина, которую доставили в реанимацию.Других подробностей инцидента издание не приводит. Одесские правоохранительные органы произошедшее не комментировали.
https://ria.ru/20240718/prigovor-1960561292.html
https://ria.ru/20240603/uklonist-1950217580.html
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_412:0:3141:2047_1920x0_80_0_0_fe6fd464af3133c1b69c8d97b8821774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесская область
В мире, Одесская область
В Одесской области мужчина бросил гранату в отдыхающих

В Одесской области мужчина бросил в отдыхающих гранату, пострадали пять человек

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Одесской области мужчина, не разрешив мирно спор с компанией отдыхающих, бросил в них осколочную гранату, сообщило украинское издание "Фокус".
«
"В поселке Великодолинское мужчина вступил в словесную перепалку с распивающими спиртные напитки в гараже. Отдыхающие проигнорировали замечания, в итоге в гараж прилетела граната (Ф-1. — Прим. ред.) и взорвалась", — говорится в публикации.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
На Украине вынесли приговор военному, убившему мужчину за поддержку России
18 июля, 18:24
В результате ранения получили четыре мужчины и одна женщина, которую доставили в реанимацию.
Других подробностей инцидента издание не приводит.
Одесские правоохранительные органы произошедшее не комментировали.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
На Украине сотрудники ТЦК сбили машиной уклониста, пытавшегося сбежать
3 июня, 16:17
 
В миреОдесская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала