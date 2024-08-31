https://ria.ru/20240831/granata-1969701182.html

В Одесской области мужчина бросил гранату в отдыхающих

В Одесской области мужчина бросил гранату в отдыхающих - РИА Новости, 31.08.2024

В Одесской области мужчина бросил гранату в отдыхающих

В Одесской области мужчина, не разрешив мирно спор с компанией отдыхающих, бросил в них осколочную гранату, сообщило украинское издание "Фокус". РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T16:56

2024-08-31T16:56

2024-08-31T17:51

в мире

одесская область

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Одесской области мужчина, не разрешив мирно спор с компанией отдыхающих, бросил в них осколочную гранату, сообщило украинское издание "Фокус". "В поселке Великодолинское мужчина вступил в словесную перепалку с распивающими спиртные напитки в гараже. Отдыхающие проигнорировали замечания, в итоге в гараж прилетела граната (Ф-1. — Прим. ред.) и взорвалась", — говорится в публикации.В результате ранения получили четыре мужчины и одна женщина, которую доставили в реанимацию.Других подробностей инцидента издание не приводит. Одесские правоохранительные органы произошедшее не комментировали.

https://ria.ru/20240718/prigovor-1960561292.html

https://ria.ru/20240603/uklonist-1950217580.html

одесская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесская область