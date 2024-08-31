https://ria.ru/20240831/gaz-1969584340.html

Запад разочарован: Россия удержала мировое лидерство в ключевом экспорте

Запад разочарован: Россия удержала мировое лидерство в ключевом экспорте - РИА Новости, 31.08.2024

Запад разочарован: Россия удержала мировое лидерство в ключевом экспорте

Санкции не помешали, Европа остается крупнейшим потребителем российского СПГ, констатировал Международный газовый союз. Одновременно Москва находит новых... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T08:00

2024-08-31T08:00

2024-08-31T08:03

экономика

россия

китай

катар

евросоюз

газпром

арктик спг - 2

пакистан

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Елена Савельева. Санкции не помешали, Европа остается крупнейшим потребителем российского СПГ, констатировал Международный газовый союз. Одновременно Москва находит новых покупателей и уже к 2030 году планирует занять 20% этого рынка. Почему экспорт топлива — не только "труба", разбиралось РИА Новости.Абсолютный лидерПо данным МГС, в 2023-м Катар продал 128 миллиардов кубометров газа, США — 127, Норвегия — 120. А Россия — 139 (первое место).Что касается "трубы" — тут второй результат. Большая часть ушла в Китай (26 миллиардов кубометров), Турцию (21) и Белоруссию (18).В январе — августе, по предварительным подсчетам "Газпрома", прокачка по трубопроводу "Сила Сибири" еще прибавила 37% год к году.Проектную мощность в 38 миллиардов кубометров эта нитка должна достичь в 2025-м. Как уточнил глава корпорации Алексей Миллер, уже в 2027 году метан пойдет в КНР и по дальневосточному маршруту, то есть с использованием действующего трубопровода "Сахалин — Хабаровск — Владивосток". Кроме того, Россия начала поставки в Узбекистан и Киргизию.Фокус на СПГПо СПГ Россия — на четвертой позиции: 31,4 миллиона тонн, следует из ежегодного отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).У Катара — 78,2; Австралии — 79,6; США — 84,5.Основной клиент Москвы, как ни странно, — ЕС: 42%. У Китая — 26, Японии — 20, Южной Кореи — пять.Экспорт СПГ в ЕС последовательно растет, а в июле Россия почти обошла США — крупнейшего поставщика Старого Света. Этот вид топлива не под санкциями, и европейским энергетическим компаниям выгоднее покупать российский — более дешевый, чем американский. Транспортировка проще, есть необходимая инфраструктура.Зависимость усилится"Договор с Россией никто продолжать не будет. Здесь мы поставили точку", — заявил недавно Зеленский об украинском трубопроводном транзите. Это создает условия для увеличения доли на европейском рынке СПГ."Поскольку "санкционный капкан" пока лишь частично ограничивает экспорт, российский СПГ продолжает поступать в Европу. Испания, Франция, Нидерланды, Италия, Бельгия видят в нем важный элемент обеспечения энергетической устойчивости", — отмечает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.После закрытия украинского транзита странам ЕС придется восполнять дефицит дополнительными закупками СПГ, добавляет Тамара Сафонова, гендиректор "Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора".И закупаться будут, скорее всего, у России.Стратегическое решениеА Москва продолжает расширять географию поставок энергоресурсов. Так, в Пакистан уже отправили тестовую партию нефти, в планах — долгосрочный контракт на миллион тонн в год. Как сообщила РИА Новости официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч, идут переговоры и по СПГ.Конечно, это не главное направление. Но очень перспективное."Центральная Азия — зона разнонаправленных энергетических и транзитных артерий. Проект трансафганской железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар откроет для региона пакистанские морские порты в Аравийском море, минуя уязвимый Ормузский пролив и соединяя наиболее протяженные в мире международные железнодорожные пути с выходом к портам Карачи и Гвадар, диверсифицируя логистические потоки уже существующих маршрутов к иранским портам Чабахар и Бендер-Аббас. Так что пакистанское направление может стать действительно стратегическим", — подчеркивает Павел Севостьянов, действительный госсоветник, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.Амбициозные задачиДля России крайне важно расширять производство и экспорт СПГ. Тут продажи не ограничены географией, годятся любые рынки. А Северный морской путь, на котором расположены основные сжижающие мощности, — самый короткий в Китай и весь Азиатско-Тихоокеанский регион (удельный вес в мировом потреблении СПГ — около 72%). Страны АТР продолжат наращивать импорт.Задача непростая: западные санкции усложнили импорт критически важных технологий и оборудования для СПГ-заводов. Технологические вызовы, определенно, есть.Но, скажем, "Новатэк" запатентовал и успешно использует "Арктический микс", на мурманском проекте газовые турбины — основное оборудование для производства СПГ — планируют заменить отечественными. Хотя, конечно, несмотря на активное импортозамещение, до технологического суверенитета по этому направлению еще далеко, считает Павел Марышев.Сейчас экспорт обеспечивают прежде всего два ведущих проекта — "Сахалин-2" и "Ямал СПГ".Однако, как сообщает Bloomberg со ссылкой на "отраслевые данные", "Арктик СПГ 2" резко — в три с половиной раза — увеличил переработку в июле, игнорируя санкции. Предприятие готовилось к первому экспорту СПГ. В первых числах августа танкеры Pioneer, Asya Energy и Everest Energy пришвартовались для приема топлива.Все три судна — "часть предполагаемого теневого флота Москвы, сформированного в условиях западных запретов", пишет агентство.Эксперты подчеркивают: санкции едва ли смогут остановить развитие российских СПГ-проектов. Их эффект — кратковременный, на период перестройки логистических цепочек. Технологический потенциал отрасли не пострадает."Доля СПГ в мировом энергетическом балансе продолжит расти, и глобальный спрос, по расчетам, к 2040 году увеличится на 50%. А санкции будут колебаться в зависимости от потребностей тех, кто их вводит", — указывает Севостьянов.Вдобавок российский СПГ выигрывает конкуренцию. Он дешевле, чем у любого другого экспортера, за исключением Катара. Дополнительный фактор — сжижение эффективнее в холодном климате. Это серьезное преимущество, добавляет экономист.Так что у России есть все шансы добиться амбициозной цели: поднять годовое производство СПГ с нынешних 32,5 миллиона тонн до 100 миллионов к 2030-му и удвоить долю на мировом рынке.

https://ria.ru/20240829/gaz-1969285917.html

https://ria.ru/20240826/pakistan-1968418741.html

https://ria.ru/20240502/sanktsii-1943499724.html

россия

китай

катар

пакистан

европа

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экономика, россия, китай, катар, евросоюз, газпром, арктик спг - 2, пакистан, европа, сила сибири (газопровод), сжиженный природный газ