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Лучшие фото РИА Новости, август 2024 года - РИА Новости, 31.08.2024
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10:00 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/foto-1969482957.html
Лучшие фото РИА Новости, август 2024 года
Лучшие фото РИА Новости, август 2024 года - РИА Новости, 31.08.2024
Лучшие фото РИА Новости, август 2024 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:00
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фото
россия
москва
курская область
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
россия
москва
курская область
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фото, фото, россия, москва, курская область
Фото, Россия, Москва, Курская область

Лучшие фото РИА Новости, август 2024 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена.

Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена

Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 35
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Выступление Военного Образцового оркестра Почетного караула на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве.

Военный Образцовый оркестр Почётного караула выступает на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве

Выступление Военного Образцового оркестра Почетного караула на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 35
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Показы российских дизайнеров на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" на Парящем мосту в "Зарядье".

Показы российских дизайнеров в рамках форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 на Парящем мосту в Зарядье в Москве

Показы российских дизайнеров на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" на Парящем мосту в "Зарядье".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 35
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Житель приграничного района Курской области, пострадавшего при атаке ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск.

Юный житель приграничного района Курской области, пострадавшего в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск Курской области

Житель приграничного района Курской области, пострадавшего при атаке ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 35
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Участник акции в поддержку основателя мессенджера Telegram Павла Дурова у здания посольства Франции в Москве.

Участник акции в поддержку основателя мессенджера Telegram Павла Дурова у здания посольства Франции в Москве.

Участник акции в поддержку основателя мессенджера Telegram Павла Дурова у здания посольства Франции в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Девушки из группы поддержки "Зенита" перед матчем кубка России (путь РПЛ) по футболу сезона 2024/2025 между "Зенитом" и "Спартаком"

Девушки из группы поддержки ФК Зенит перед матчем кубка России (путь РПЛ) по футболу сезона 2024/2025 между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Спартак (Москва)

Девушки из группы поддержки "Зенита" перед матчем кубка России (путь РПЛ) по футболу сезона 2024/2025 между "Зенитом" и "Спартаком"

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Северное сияние в селе Гололобово Московской области.

Северное сияние, наблюдаемое в селе Гололобово Московской области из-за сильной магнитной бури. В кадре - церковь Рождества Христова

Северное сияние в селе Гололобово Московской области.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 35
© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанк

Буксировка атомного ледокола "Ленин" от места стоянки на Морском вокзале Мурманска в док ПД-3, расположенный в акватории порта, на плановый ремонт.

Буксировка атомного ледокола Ленин от места стоянки на Морском вокзале Мурманска в док ПД-3, расположенный в акватории порта, на плановый ремонт

Буксировка атомного ледокола "Ленин" от места стоянки на Морском вокзале Мурманска в док ПД-3, расположенный в акватории порта, на плановый ремонт.

© РИА Новости / Дмитрий Дубов
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8 из 35
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМодель демонстрирует одежду из новой коллекции бренда MAXHOSA AFRICA на международной неделе моды UF LAB в Верхней Пышме.
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции бренда MAXHOSA AFRICA на международной неделе моды UF LAB в Верхней Пышме
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции бренда MAXHOSA AFRICA на международной неделе моды UF LAB в Верхней Пышме.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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9 из 35
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРасчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии выполняет боевую стрельбу в зоне специальной военной операции.
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии выполняет боевую стрельбу в зоне специальной военной операции
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии выполняет боевую стрельбу в зоне специальной военной операции.
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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10 из 35
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин и Рамзан Кадыров наблюдают за практическими занятиями учащихся во время посещения Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чеченской Республике.

Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (слева) наблюдают за практическими занятиями учащихся во время посещения Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чеченской Республике

Владимир Путин и Рамзан Кадыров наблюдают за практическими занятиями учащихся во время посещения Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чеченской Республике.

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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11 из 35
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Участники молодежного форума "Машук" на праздновании Дня Государственного флага.

Участники молодежного форума Машук на праздновании Дня Государственного флага России развернули российский триколор площадью 108 квадратных метров на горе Машук в Пятигорске

Участники молодежного форума "Машук" на праздновании Дня Государственного флага.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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12 из 35
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Ветеран-десантник во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Парке Горького.

Ветеран-десантник во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Парке Горького в Москве

Ветеран-десантник во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Парке Горького.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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13 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства "Трансформация" с коллекцией Александра Смолкина "Черный квадрат Малевича" в кинотеатре "Победа" в Новосибирске.

Модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства Трансформация с коллекцией Александра Смолкина Черный квадрат Малевича в кинотеатре Победа в Новосибирске

Модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства "Трансформация" с коллекцией Александра Смолкина "Черный квадрат Малевича" в кинотеатре "Победа" в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 35
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Торжественная встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" во Владивостоке.

Торжественная встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера Варяг и фрегата Маршал Шапошников во Владивостоке

Торжественная встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 35
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Последствия украинского обстрела Курска.

Последствия украинского обстрела Курска. По сообщению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске, возник пожар, на место выехали все экстренные службы

Последствия украинского обстрела Курска.

© РИА Новости / Илья Питалев
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16 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Женщина неподалеку от модульного укрытия для защиты людей при обстрелах на набережной в Учкуевке.

Женщина неподалеку от модульного укрытия для защиты людей при обстрелах на набережной в Учкуевке. Укрытие представляет собой железобетонную конструкцию с двойным армированием

Женщина неподалеку от модульного укрытия для защиты людей при обстрелах на набережной в Учкуевке.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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17 из 35
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сотрудники противопожарной службы МЧС во время учений в московской школе по отработке действий при чрезвычайной ситуации.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время учений в московской школе по отработке действий при чрезвычайной ситуации

Сотрудники противопожарной службы МЧС во время учений в московской школе по отработке действий при чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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18 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМеждународный фестиваль цветов в Санкт-Петербурге.
Международный фестиваль цветов в Санкт-Петербурге
Международный фестиваль цветов в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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19 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУчастник экстремального шоу каскадеров и трансформеров на территории ТРЦ "Планета" в Красноярске.
Участник экстремального шоу каскадеров и трансформеров на территории ТРЦ Планета в Красноярске
Участник экстремального шоу каскадеров и трансформеров на территории ТРЦ "Планета" в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
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20 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДарья Слепова выступает на всероссийских соревнованиях по прыжкам в высоту "Новая высота" в Москве.
Дарья Слепова выступает на всероссийских соревнованиях по прыжкам в высоту Новая высота в Москве
Дарья Слепова выступает на всероссийских соревнованиях по прыжкам в высоту "Новая высота" в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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21 из 35
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Показ коллекций российских дизайнеров на открытии универмага российских дизайнеров "Лето" на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в лаунж-зоне на Площади Революции.

Показ коллекций российских дизайнеров на открытии универмага российских дизайнеров Лето в рамках форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в лаунж-зоне на Площади Революции

Показ коллекций российских дизайнеров на открытии универмага российских дизайнеров "Лето" на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в лаунж-зоне на Площади Революции.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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22 из 35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сотрудник технической службы очищает облитые красной краской двери на входе в посольство Литвы в России.

Сотрудник технической службы очищает облитые красной краской двери на входе в посольство Литвы в РФ

Сотрудник технической службы очищает облитые красной краской двери на входе в посольство Литвы в России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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23 из 35
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАктриса в сцене из спектакля "Море синего леса. Японское барабанное шоу" в Государственном академическом театре имени Моссовета.
Актриса в сцене из спектакля Море синего леса. Японское барабанное шоу в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актриса в сцене из спектакля "Море синего леса. Японское барабанное шоу" в Государственном академическом театре имени Моссовета.
© РИА Новости / Максим Блинов
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24 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыступление танцевального коллектива на праздновании Дня города в Нижнем Новгороде.
Выступление танцевального коллектива на праздновании Дня города в Нижнем Новгороде
Выступление танцевального коллектива на праздновании Дня города в Нижнем Новгороде.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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25 из 35
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Праздничное авиашоу на аэродроме Каштак в Чите.

Праздничное авиашоу на аэродроме Каштак в Чите. Мероприятия посвящены 90-летию образования Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России и Дню Воздушного флота России

Праздничное авиашоу на аэродроме Каштак в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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26 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОткрытие арт-объекта "Шепот гор" на плато Ай-Петри в Крыму.
Открытие арт-объекта Шепот гор на плато Ай-Петри в Крыму
Открытие арт-объекта "Шепот гор" на плато Ай-Петри в Крыму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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27 из 35
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрыжок с парашютом в виртуальной реальности на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Прыжок с парашютом в виртуальной реальности на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
Прыжок с парашютом в виртуальной реальности на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
© РИА Новости / Максим Блинов
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28 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Девушка в вертолете МИ-35П на форуме "Армия-2024".

Девушка в вертолете МИ-35П на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Девушка в вертолете МИ-35П на форуме "Армия-2024".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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29 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка во время фотосессии на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.
Девушка во время фотосессии на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией
Девушка во время фотосессии на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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30 из 35
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Участники показа национальных костюмов в рамках фестиваля народов России и стран СНГ на ВДНХ.

Участники показа национальных костюмов в рамках фестиваля народов России и стран СНГ в павильоне № 68 выставочно-торгового центра Республики Армения на территории ВДНХ в Москве

Участники показа национальных костюмов в рамках фестиваля народов России и стран СНГ на ВДНХ.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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31 из 35
© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкУчастницы соревнований на первый кубок Новороссии по бодибилдингу и фитнесу в спортивном комплексе Мариупольского Государственного Университета им. А.И. Куинджи.
Участницы соревнований на первый кубок Новороссии по бодибилдингу и фитнесу в спортивном комплексе Мариупольского Государственного Университета им. А.И. Куинджи
Участницы соревнований на первый кубок Новороссии по бодибилдингу и фитнесу в спортивном комплексе Мариупольского Государственного Университета им. А.И. Куинджи.
© РИА Новости / Александр Иванов
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32 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Участница спускается по желобу с пенной водой к подножию горы в ежегодных костюмированных соревнованиях "Летний горнолужник", которые проходят в связи с закрытием летнего сезона в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске.

Участница спускается по желобу с пенной водой к подножию горы в ежегодных костюмированных соревнованиях Летний горнолужник в Красноярске

Участница спускается по желобу с пенной водой к подножию горы в ежегодных костюмированных соревнованиях "Летний горнолужник", которые проходят в связи с закрытием летнего сезона в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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33 из 35
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛюди смотрят салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Суздале.
Люди смотрят салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Суздале
Люди смотрят салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Суздале.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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34 из 35
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКонцерт мастеров искусств Республики Бурятия на открытии Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ.
Концерт мастеров искусств Республики Бурятия на открытии Международного форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ
Концерт мастеров искусств Республики Бурятия на открытии Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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