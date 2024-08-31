Лучшие фото РИА Новости, август 2024 года

Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена.
Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена.
Выступление Военного Образцового оркестра Почетного караула на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве.
Выступление Военного Образцового оркестра Почетного караула на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве.
Показы российских дизайнеров на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" на Парящем мосту в "Зарядье".
Показы российских дизайнеров на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" на Парящем мосту в "Зарядье".
Житель приграничного района Курской области, пострадавшего при атаке ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск.
Житель приграничного района Курской области, пострадавшего при атаке ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльск.
Участник акции в поддержку основателя мессенджера Telegram Павла Дурова у здания посольства Франции в Москве.
Участник акции в поддержку основателя мессенджера Telegram Павла Дурова у здания посольства Франции в Москве.
Девушки из группы поддержки "Зенита" перед матчем кубка России (путь РПЛ) по футболу сезона 2024/2025 между "Зенитом" и "Спартаком"
Девушки из группы поддержки "Зенита" перед матчем кубка России (путь РПЛ) по футболу сезона 2024/2025 между "Зенитом" и "Спартаком"
Северное сияние в селе Гололобово Московской области.
Северное сияние в селе Гололобово Московской области.
Буксировка атомного ледокола "Ленин" от места стоянки на Морском вокзале Мурманска в док ПД-3, расположенный в акватории порта, на плановый ремонт.
Буксировка атомного ледокола "Ленин" от места стоянки на Морском вокзале Мурманска в док ПД-3, расположенный в акватории порта, на плановый ремонт.
Владимир Путин и Рамзан Кадыров наблюдают за практическими занятиями учащихся во время посещения Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чеченской Республике.
Владимир Путин и Рамзан Кадыров наблюдают за практическими занятиями учащихся во время посещения Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чеченской Республике.
Участники молодежного форума "Машук" на праздновании Дня Государственного флага.
Участники молодежного форума "Машук" на праздновании Дня Государственного флага.
Ветеран-десантник во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Парке Горького.
Ветеран-десантник во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Парке Горького.
Модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства "Трансформация" с коллекцией Александра Смолкина "Черный квадрат Малевича" в кинотеатре "Победа" в Новосибирске.
Модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства "Трансформация" с коллекцией Александра Смолкина "Черный квадрат Малевича" в кинотеатре "Победа" в Новосибирске.
Торжественная встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" во Владивостоке.
Торжественная встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" во Владивостоке.
Последствия украинского обстрела Курска.
Женщина неподалеку от модульного укрытия для защиты людей при обстрелах на набережной в Учкуевке.
Женщина неподалеку от модульного укрытия для защиты людей при обстрелах на набережной в Учкуевке.
Сотрудники противопожарной службы МЧС во время учений в московской школе по отработке действий при чрезвычайной ситуации.
Сотрудники противопожарной службы МЧС во время учений в московской школе по отработке действий при чрезвычайной ситуации.
Показ коллекций российских дизайнеров на открытии универмага российских дизайнеров "Лето" на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в лаунж-зоне на Площади Революции.
Показ коллекций российских дизайнеров на открытии универмага российских дизайнеров "Лето" на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в лаунж-зоне на Площади Революции.
Сотрудник технической службы очищает облитые красной краской двери на входе в посольство Литвы в России.
Сотрудник технической службы очищает облитые красной краской двери на входе в посольство Литвы в России.
Праздничное авиашоу на аэродроме Каштак в Чите.
Праздничное авиашоу на аэродроме Каштак в Чите.
Девушка в вертолете МИ-35П на форуме "Армия-2024".
Девушка в вертолете МИ-35П на форуме "Армия-2024".
Участники показа национальных костюмов в рамках фестиваля народов России и стран СНГ на ВДНХ.
Участники показа национальных костюмов в рамках фестиваля народов России и стран СНГ на ВДНХ.
Участница спускается по желобу с пенной водой к подножию горы в ежегодных костюмированных соревнованиях "Летний горнолужник", которые проходят в связи с закрытием летнего сезона в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске.
Участница спускается по желобу с пенной водой к подножию горы в ежегодных костюмированных соревнованиях "Летний горнолужник", которые проходят в связи с закрытием летнего сезона в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске.