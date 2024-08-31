Балтийский флот начал подготовку добровольцев в зону СВО
Балтфлот начал подготовку добровольцев в зону СВО, впервые заключивших контракт
Моряки Балтийского флота ВМФ России
КАЛИНИНГРАД, 31 авг - РИА Новости. Балтийский флот России на полигонах в Калининградской области начал подготовку добровольцев в зону СВО, впервые заключивших контракт с Минобороны РФ, сообщает пресс-служба флота.
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"На полигонах Балтийского флота в Калининградской области проходит подготовка военнослужащих, впервые заключивших контракт с министерством обороны РФ, перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе занятий по боевой подготовке пехотинцы-штурмовики отрабатывают тактику ведения боя в траншеях при взятии опорных пунктов противника. Тренировки проходят для слаживания подразделений перед отправкой для выполнения задач по предназначению. Подготовка военнослужащих организована с учетом опыта проведения спецоперации, а в качестве инструкторов задействованы офицеры, имеющие опыт участия в СВО.
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"Для штурмовых групп воссоздали все типовые особенности оборудования позиций противника: блиндажи, изгибы траншей, "лисьи норы", перекрытия и щели. Военнослужащие закрепляют навык таких элементов боя, как выдвижение по маршрутам, уничтожение огневых точек, перемещение в окопах", - добавили в пресс-службе.
Также проводятся занятия по тактической медицине и инженерной подготовке. При проведении занятий применяются средства имитации, для воссоздания обстановки, приближенной к боевой.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.