https://ria.ru/20240831/flot-1969713003.html

Балтийский флот начал подготовку добровольцев в зону СВО

Балтийский флот начал подготовку добровольцев в зону СВО - РИА Новости, 31.08.2024

Балтийский флот начал подготовку добровольцев в зону СВО

Балтийский флот России на полигонах в Калининградской области начал подготовку добровольцев в зону СВО, впервые заключивших контракт с Минобороны РФ, сообщает... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T18:26

2024-08-31T18:26

2024-08-31T21:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

калининградская область

украина

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872077548_0:201:3238:2022_1920x0_80_0_0_6f59619c1a41cbe0721aa62278c7bfe5.jpg

КАЛИНИНГРАД, 31 авг - РИА Новости. Балтийский флот России на полигонах в Калининградской области начал подготовку добровольцев в зону СВО, впервые заключивших контракт с Минобороны РФ, сообщает пресс-служба флота. "На полигонах Балтийского флота в Калининградской области проходит подготовка военнослужащих, впервые заключивших контракт с министерством обороны РФ, перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе занятий по боевой подготовке пехотинцы-штурмовики отрабатывают тактику ведения боя в траншеях при взятии опорных пунктов противника. Тренировки проходят для слаживания подразделений перед отправкой для выполнения задач по предназначению. Подготовка военнослужащих организована с учетом опыта проведения спецоперации, а в качестве инструкторов задействованы офицеры, имеющие опыт участия в СВО. "Для штурмовых групп воссоздали все типовые особенности оборудования позиций противника: блиндажи, изгибы траншей, "лисьи норы", перекрытия и щели. Военнослужащие закрепляют навык таких элементов боя, как выдвижение по маршрутам, уничтожение огневых точек, перемещение в окопах", - добавили в пресс-службе. Также проводятся занятия по тактической медицине и инженерной подготовке. При проведении занятий применяются средства имитации, для воссоздания обстановки, приближенной к боевой. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240820/dobrovoltsy-1967426694.html

https://ria.ru/20240827/medvedev-1968852150.html

россия

калининградская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, калининградская область, украина, нато