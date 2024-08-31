Рейтинг@Mail.ru
Балтийский флот начал подготовку добровольцев в зону СВО - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 31.08.2024 (обновлено: 21:03 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/flot-1969713003.html
Балтийский флот начал подготовку добровольцев в зону СВО
Балтийский флот начал подготовку добровольцев в зону СВО - РИА Новости, 31.08.2024
Балтийский флот начал подготовку добровольцев в зону СВО
Балтийский флот России на полигонах в Калининградской области начал подготовку добровольцев в зону СВО, впервые заключивших контракт с Минобороны РФ, сообщает... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T18:26
2024-08-31T21:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
калининградская область
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872077548_0:201:3238:2022_1920x0_80_0_0_6f59619c1a41cbe0721aa62278c7bfe5.jpg
КАЛИНИНГРАД, 31 авг - РИА Новости. Балтийский флот России на полигонах в Калининградской области начал подготовку добровольцев в зону СВО, впервые заключивших контракт с Минобороны РФ, сообщает пресс-служба флота. "На полигонах Балтийского флота в Калининградской области проходит подготовка военнослужащих, впервые заключивших контракт с министерством обороны РФ, перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе занятий по боевой подготовке пехотинцы-штурмовики отрабатывают тактику ведения боя в траншеях при взятии опорных пунктов противника. Тренировки проходят для слаживания подразделений перед отправкой для выполнения задач по предназначению. Подготовка военнослужащих организована с учетом опыта проведения спецоперации, а в качестве инструкторов задействованы офицеры, имеющие опыт участия в СВО. "Для штурмовых групп воссоздали все типовые особенности оборудования позиций противника: блиндажи, изгибы траншей, "лисьи норы", перекрытия и щели. Военнослужащие закрепляют навык таких элементов боя, как выдвижение по маршрутам, уничтожение огневых точек, перемещение в окопах", - добавили в пресс-службе. Также проводятся занятия по тактической медицине и инженерной подготовке. При проведении занятий применяются средства имитации, для воссоздания обстановки, приближенной к боевой. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240820/dobrovoltsy-1967426694.html
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968852150.html
россия
калининградская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872077548_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_3551384e46b32b148bbd4672290baf26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, калининградская область, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Калининградская область, Украина, НАТО
Балтийский флот начал подготовку добровольцев в зону СВО

Балтфлот начал подготовку добровольцев в зону СВО, впервые заключивших контракт

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкМоряки Балтийского флота ВМФ России
Моряки Балтийского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Моряки Балтийского флота ВМФ России
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 31 авг - РИА Новости. Балтийский флот России на полигонах в Калининградской области начал подготовку добровольцев в зону СВО, впервые заключивших контракт с Минобороны РФ, сообщает пресс-служба флота.
«
"На полигонах Балтийского флота в Калининградской области проходит подготовка военнослужащих, впервые заключивших контракт с министерством обороны РФ, перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Путин обратился к добровольцам, готовящимся к отправке в зону СВО
20 августа, 22:02
Отмечается, что в ходе занятий по боевой подготовке пехотинцы-штурмовики отрабатывают тактику ведения боя в траншеях при взятии опорных пунктов противника. Тренировки проходят для слаживания подразделений перед отправкой для выполнения задач по предназначению. Подготовка военнослужащих организована с учетом опыта проведения спецоперации, а в качестве инструкторов задействованы офицеры, имеющие опыт участия в СВО.
«
"Для штурмовых групп воссоздали все типовые особенности оборудования позиций противника: блиндажи, изгибы траншей, "лисьи норы", перекрытия и щели. Военнослужащие закрепляют навык таких элементов боя, как выдвижение по маршрутам, уничтожение огневых точек, перемещение в окопах", - добавили в пресс-службе.
Также проводятся занятия по тактической медицине и инженерной подготовке. При проведении занятий применяются средства имитации, для воссоздания обстановки, приближенной к боевой.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Медведев рассказал о совещаниях по комплектованию ВС России контрактниками
27 августа, 21:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКалининградская областьУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала