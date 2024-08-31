Рейтинг@Mail.ru
Американский F-16 сбили сами украинские военные, считает Рогов - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:39 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/f-16-1969654834.html
Американский F-16 сбили сами украинские военные, считает Рогов
Американский F-16 сбили сами украинские военные, считает Рогов - РИА Новости, 31.08.2024
Американский F-16 сбили сами украинские военные, считает Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T11:39
2024-08-31T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
хмельницкий (город)
владимир рогов
вооруженные силы украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969315178_0:188:3307:2048_1920x0_80_0_0_1fd5be07b50269c47e6bf84f7f78cf6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов полагает, что переданный Киеву американский истребитель F-16 сбили сами украинские военные, пытаясь отразить ракетную атаку российских войск. Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением". "Американские F-16 поднимаются в воздух, в том числе для перехвата наших крылах ракет, которые запускаются по стратегическим военным объектам киевского режима. В тот день, 26 августа, по подконтрольной Зеленскому территории наносился массированный ракетный удар, поэтому F-16 был сбит своей же противовоздушной системой обороны по ошибке при попытке перехватить нашу ракету", - сказал Рогов РИА Новости. Минобороны РФ 26 августа сообщало, что военная авиация России нанесла удары по хранилищам авиационных средств поражения на военных аэродромах Украины. По данным МО РФ, массированный удар Вооружённых сил РФ по объектам энергетики Украины привёл к перебоям в электроснабжении, сорвал железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов. Также сообщалось, что объектами массированного утреннего удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. По словам Рогова, украинские военные могли принять F-16 за цель противника. "Хотя все прекрасно понимают, что истинным врагом Украины и ее народа являются как раз США и все их оружие, которое так любит наркомандующий Зеленский", - сказал Рогов. Ранее генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
https://ria.ru/20240829/f-16-1969351566.html
https://ria.ru/20240831/ssha-1969621956.html
https://ria.ru/20240830/f-16-1969386005.html
украина
россия
хмельницкий (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969315178_576:0:3307:2048_1920x0_80_0_0_cc1fc837149434ec09e616de27e5bef5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, хмельницкий (город), владимир рогов, вооруженные силы украины, страна.ua, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Хмельницкий (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, F-16
Американский F-16 сбили сами украинские военные, считает Рогов

Рогов: переданный Украине F-16 сбили сами ВСУ, отражая ракетную атаку

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель F-16 . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов полагает, что переданный Киеву американский истребитель F-16 сбили сами украинские военные, пытаясь отразить ракетную атаку российских войск.
Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением".
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В МИД России прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине
29 августа, 23:33
"Американские F-16 поднимаются в воздух, в том числе для перехвата наших крылах ракет, которые запускаются по стратегическим военным объектам киевского режима. В тот день, 26 августа, по подконтрольной Зеленскому территории наносился массированный ракетный удар, поэтому F-16 был сбит своей же противовоздушной системой обороны по ошибке при попытке перехватить нашу ракету", - сказал Рогов РИА Новости.
Минобороны РФ 26 августа сообщало, что военная авиация России нанесла удары по хранилищам авиационных средств поражения на военных аэродромах Украины. По данным МО РФ, массированный удар Вооружённых сил РФ по объектам энергетики Украины привёл к перебоям в электроснабжении, сорвал железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов. Также сообщалось, что объектами массированного утреннего удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
США боятся отправлять Киеву персонал для обслуживания F-16, пишут СМИ
03:50
По словам Рогова, украинские военные могли принять F-16 за цель противника.
"Хотя все прекрасно понимают, что истинным врагом Украины и ее народа являются как раз США и все их оружие, которое так любит наркомандующий Зеленский", - сказал Рогов.
Ранее генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"Счет открыт". В Госдуме прокомментировали уничтожение F-16 на Украине
Вчера, 09:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХмельницкий (город)Владимир РоговВооруженные силы УкраиныСтрана.uaF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала