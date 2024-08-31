https://ria.ru/20240831/f-16-1969654834.html

Американский F-16 сбили сами украинские военные, считает Рогов

Американский F-16 сбили сами украинские военные, считает Рогов - РИА Новости, 31.08.2024

Американский F-16 сбили сами украинские военные, считает Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T11:39

2024-08-31T11:39

2024-08-31T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов полагает, что переданный Киеву американский истребитель F-16 сбили сами украинские военные, пытаясь отразить ракетную атаку российских войск. Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением". "Американские F-16 поднимаются в воздух, в том числе для перехвата наших крылах ракет, которые запускаются по стратегическим военным объектам киевского режима. В тот день, 26 августа, по подконтрольной Зеленскому территории наносился массированный ракетный удар, поэтому F-16 был сбит своей же противовоздушной системой обороны по ошибке при попытке перехватить нашу ракету", - сказал Рогов РИА Новости. Минобороны РФ 26 августа сообщало, что военная авиация России нанесла удары по хранилищам авиационных средств поражения на военных аэродромах Украины. По данным МО РФ, массированный удар Вооружённых сил РФ по объектам энергетики Украины привёл к перебоям в электроснабжении, сорвал железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов. Также сообщалось, что объектами массированного утреннего удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. По словам Рогова, украинские военные могли принять F-16 за цель противника. "Хотя все прекрасно понимают, что истинным врагом Украины и ее народа являются как раз США и все их оружие, которое так любит наркомандующий Зеленский", - сказал Рогов. Ранее генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.

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https://ria.ru/20240831/ssha-1969621956.html

https://ria.ru/20240830/f-16-1969386005.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, хмельницкий (город), владимир рогов, вооруженные силы украины, страна.ua, f-16