Песков высказался об аресте Дурова
Песков: в РФ к Дурову были вопросы из-за работы Тelegram, но его не арестовывали
Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову из-за деятельности мессенджера в России были, но его не арестовывали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
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"Единственное, что я хочу сказать: но у нас-то его (Дурова. — Прим. ред.) никто не арестовывал. Конечно, были вопросы. Да, действительно, террористы пользуются сетью Telegram. Но террористы же пользуются тоже и автомобилями. Почему не арестовывают гендиректора "Рено" или "Ситроена"?" — отметил он.
Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал широкую критику со стороны общественности во многих странах. Предпринимателя подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
В среду вечером Дурова отпустили под залог, который он вскоре должен внести (пять миллионов евро). Ему запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Как пишут европейские СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, по делу Telegram проходят сооснователи мессенджера братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе.
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30 августа, 13:02