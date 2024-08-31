https://ria.ru/20240831/durov-1969696823.html

Песков высказался об аресте Дурова

Песков высказался об аресте Дурова - РИА Новости, 31.08.2024

Песков высказался об аресте Дурова

Вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову из-за деятельности мессенджера в России были, но его не арестовывали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T16:06

2024-08-31T16:06

2024-08-31T16:46

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задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову из-за деятельности мессенджера в России были, но его не арестовывали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину."Единственное, что я хочу сказать: но у нас-то его (Дурова. — Прим. ред.) никто не арестовывал. Конечно, были вопросы. Да, действительно, террористы пользуются сетью Telegram. Но террористы же пользуются тоже и автомобилями. Почему не арестовывают гендиректора "Рено" или "Ситроена"?" — отметил он.Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал широкую критику со стороны общественности во многих странах. Предпринимателя подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.В среду вечером Дурова отпустили под залог, который он вскоре должен внести (пять миллионов евро). Ему запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.Как пишут европейские СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, по делу Telegram проходят сооснователи мессенджера братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе.

https://ria.ru/20240831/mask-1969621552.html

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

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россия, франция, париж, дмитрий песков, павел дуров, павел зарубин, задержание павла дурова во франции, технологии, telegram