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Песков высказался об аресте Дурова - РИА Новости, 31.08.2024
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16:06 31.08.2024 (обновлено: 16:46 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/durov-1969696823.html
Песков высказался об аресте Дурова
Песков высказался об аресте Дурова - РИА Новости, 31.08.2024
Песков высказался об аресте Дурова
Вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову из-за деятельности мессенджера в России были, но его не арестовывали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T16:06
2024-08-31T16:46
россия
франция
париж
дмитрий песков
павел дуров
павел зарубин
задержание павла дурова во франции
технологии
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову из-за деятельности мессенджера в России были, но его не арестовывали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.&quot;Единственное, что я хочу сказать: но у нас-то его (Дурова. — Прим. ред.) никто не арестовывал. Конечно, были вопросы. Да, действительно, террористы пользуются сетью Telegram. Но террористы же пользуются тоже и автомобилями. Почему не арестовывают гендиректора &quot;Рено&quot; или &quot;Ситроена&quot;?&quot; — отметил он.Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал широкую критику со стороны общественности во многих странах. Предпринимателя подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.В среду вечером Дурова отпустили под залог, который он вскоре должен внести (пять миллионов евро). Ему запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.Как пишут европейские СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, по делу Telegram проходят сооснователи мессенджера братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе.
https://ria.ru/20240831/mask-1969621552.html
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россия, франция, париж, дмитрий песков, павел дуров, павел зарубин, задержание павла дурова во франции, технологии, telegram
Россия, Франция, Париж, Дмитрий Песков, Павел Дуров, Павел Зарубин, Задержание Павла Дурова во Франции, Технологии, Telegram
Песков высказался об аресте Дурова

Песков: в РФ к Дурову были вопросы из-за работы Тelegram, но его не арестовывали

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Вопросы к основателю Telegram Павлу Дурову из-за деятельности мессенджера в России были, но его не арестовывали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
«

"Единственное, что я хочу сказать: но у нас-то его (Дурова. — Прим. ред.) никто не арестовывал. Конечно, были вопросы. Да, действительно, террористы пользуются сетью Telegram. Но террористы же пользуются тоже и автомобилями. Почему не арестовывают гендиректора "Рено" или "Ситроена"?" — отметил он.

Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Маск сделал новое заявление после задержания Дурова
Вчера, 03:39
Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал широкую критику со стороны общественности во многих странах. Предпринимателя подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
В среду вечером Дурова отпустили под залог, который он вскоре должен внести (пять миллионов евро). Ему запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Как пишут европейские СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, по делу Telegram проходят сооснователи мессенджера братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
30 августа, 13:02
 
РоссияФранцияПарижДмитрий ПесковПавел ДуровПавел ЗарубинЗадержание Павла Дурова во ФранцииТехнологииTelegram
 
 
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