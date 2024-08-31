https://ria.ru/20240831/dron-1969729882.html

В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль

В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль - РИА Новости, 31.08.2024

В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль

Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Толоконное в Белгородском районе, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T20:04

2024-08-31T20:04

2024-08-31T20:12

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

вооруженные силы украины

украина

вячеслав гладков

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Толоконное в Белгородском районе, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Четыре населенных пункта подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. В Белгородском районе в селе Толоконное дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. В результате атаки есть пострадавший. Женщину с осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, в селе Отрадное еще один беспилотник нанес удар по припаркованному возле дома автомобилю, машина полностью сгорела. В селе Устинка вследствие атаки БПЛА в жилом доме пробита кровля. В селе Дунайка Грайворонского городского округа в результате детонации дрона в жилом доме и хозпостройке выбиты окна.

https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html

белгородский район

украина

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородский район, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков, белгород