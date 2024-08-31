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В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль - РИА Новости, 31.08.2024
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20:04 31.08.2024 (обновлено: 20:12 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/dron-1969729882.html
В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль
В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль - РИА Новости, 31.08.2024
В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль
Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Толоконное в Белгородском районе, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T20:04
2024-08-31T20:12
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
белгород
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Толоконное в Белгородском районе, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Четыре населенных пункта подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. В Белгородском районе в селе Толоконное дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. В результате атаки есть пострадавший. Женщину с осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, в селе Отрадное еще один беспилотник нанес удар по припаркованному возле дома автомобилю, машина полностью сгорела. В селе Устинка вследствие атаки БПЛА в жилом доме пробита кровля. В селе Дунайка Грайворонского городского округа в результате детонации дрона в жилом доме и хозпостройке выбиты окна.
https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html
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происшествия, белгородский район, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков, Белгород
В белгородском селе дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль

Гладков: в селе Толоконное дрон атаковал легковой автомобиль, пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Толоконное в Белгородском районе, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Четыре населенных пункта подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. В Белгородском районе в селе Толоконное дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. В результате атаки есть пострадавший. Женщину с осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, в селе Отрадное еще один беспилотник нанес удар по припаркованному возле дома автомобилю, машина полностью сгорела. В селе Устинка вследствие атаки БПЛА в жилом доме пробита кровля. В селе Дунайка Грайворонского городского округа в результате детонации дрона в жилом доме и хозпостройке выбиты окна.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районВооруженные силы УкраиныУкраинаВячеслав ГладковБелгород
 
 
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