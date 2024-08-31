https://ria.ru/20240831/deti-1969717541.html

Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при жесткой посадке Ан-2

Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при жесткой посадке Ан-2 - РИА Новости, 31.08.2024

Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при жесткой посадке Ан-2

Трое детей, пострадавших при аварийной посадке самолета АН-2 в Северной Осетии, доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили в минздраве... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T19:01

2024-08-31T19:01

2024-08-31T19:08

происшествия

ан-2

республика северная осетия - алания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969711524_0:484:959:1023_1920x0_80_0_0_7da86ad1fe14f465e423b27833d853a5.jpg

ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Трое детей, пострадавших при аварийной посадке самолета АН-2 в Северной Осетии, доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили в минздраве региона."Трое детей, пострадавших при жесткой посадке самолета АН-2 в Пригородном районе, доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что две девочки 2014 и 2016 годов рождения с множественными ссадинами и ушибами мягких тканей остаются под наблюдением врачей. Их состояние расценено как средней степени тяжести. Мальчик 2013 года рождения с ушибом височной области в настоящий момент проходит осмотр врача-нейрохирурга.

https://ria.ru/20240831/delo-1969712199.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ан-2, республика северная осетия - алания