https://ria.ru/20240831/deti-1969717541.html
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при жесткой посадке Ан-2
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при жесткой посадке Ан-2 - РИА Новости, 31.08.2024
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при жесткой посадке Ан-2
Трое детей, пострадавших при аварийной посадке самолета АН-2 в Северной Осетии, доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили в минздраве... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T19:01
2024-08-31T19:01
2024-08-31T19:08
происшествия
ан-2
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Трое детей, пострадавших при аварийной посадке самолета АН-2 в Северной Осетии, доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили в минздраве региона."Трое детей, пострадавших при жесткой посадке самолета АН-2 в Пригородном районе, доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что две девочки 2014 и 2016 годов рождения с множественными ссадинами и ушибами мягких тканей остаются под наблюдением врачей. Их состояние расценено как средней степени тяжести. Мальчик 2013 года рождения с ушибом височной области в настоящий момент проходит осмотр врача-нейрохирурга.
https://ria.ru/20240831/delo-1969712199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ан-2, республика северная осетия - алания
Происшествия, Ан-2, Республика Северная Осетия - Алания
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при жесткой посадке Ан-2
Минздрав: 3 из 5 детей, пострадавших при жесткой посадке Ан-2, госпитализированы