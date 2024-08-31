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Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при жесткой посадке Ан-2 - РИА Новости, 31.08.2024
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19:01 31.08.2024 (обновлено: 19:08 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/deti-1969717541.html
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при жесткой посадке Ан-2
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при жесткой посадке Ан-2 - РИА Новости, 31.08.2024
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при жесткой посадке Ан-2
Трое детей, пострадавших при аварийной посадке самолета АН-2 в Северной Осетии, доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили в минздраве... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T19:01
2024-08-31T19:08
происшествия
ан-2
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Трое детей, пострадавших при аварийной посадке самолета АН-2 в Северной Осетии, доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили в минздраве региона."Трое детей, пострадавших при жесткой посадке самолета АН-2 в Пригородном районе, доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что две девочки 2014 и 2016 годов рождения с множественными ссадинами и ушибами мягких тканей остаются под наблюдением врачей. Их состояние расценено как средней степени тяжести. Мальчик 2013 года рождения с ушибом височной области в настоящий момент проходит осмотр врача-нейрохирурга.
https://ria.ru/20240831/delo-1969712199.html
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происшествия, ан-2, республика северная осетия - алания
Происшествия, Ан-2, Республика Северная Осетия - Алания
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при жесткой посадке Ан-2

Минздрав: 3 из 5 детей, пострадавших при жесткой посадке Ан-2, госпитализированы

© Фото : МЧС Северной Осетии/TelegramЭвакуация пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии
Эвакуация пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : МЧС Северной Осетии/Telegram
Эвакуация пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Северной Осетии
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Трое детей, пострадавших при аварийной посадке самолета АН-2 в Северной Осетии, доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили в минздраве региона.
«
"Трое детей, пострадавших при жесткой посадке самолета АН-2 в Пригородном районе, доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что две девочки 2014 и 2016 годов рождения с множественными ссадинами и ушибами мягких тканей остаются под наблюдением врачей. Их состояние расценено как средней степени тяжести. Мальчик 2013 года рождения с ушибом височной области в настоящий момент проходит осмотр врача-нейрохирурга.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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Вчера, 18:20
 
ПроисшествияАн-2Республика Северная Осетия - Алания
 
 
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