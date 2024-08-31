https://ria.ru/20240831/demchik-1969653104.html
Стало известны новые подробности о деле экс-главы управления в Минобороны
Стало известны новые подробности о деле экс-главы управления в Минобороны - РИА Новости, 31.08.2024
Стало известны новые подробности о деле экс-главы управления в Минобороны
В деле арестованного по обвинению во взяточничестве бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика фигурируют контракты по пошиву головных... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T11:19
2024-08-31T11:19
2024-08-31T11:46
происшествия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В деле арестованного по обвинению во взяточничестве бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительной информации, в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для нужд Минобороны России", — сказал собеседник агентства. По данным следствия, экс-начальник вещевого управления Минобороны, который теперь занимает пост заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль"), обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Следствие вменяет Демчику получение весной 2017 года взятки в четыре миллиона рублей от главы фирмы, привлекавшейся к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС.Его арестовали шестого августа.Полковник запаса Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны до апреля 2018 года.
https://ria.ru/20240822/zhuravlev-1967755379.html
https://ria.ru/20240807/sud-1964546661.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия
Стало известны новые подробности о деле экс-главы управления в Минобороны
Экс-глава вещевого управления Минобороны Демчик обвиняется во взяточничестве
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В деле арестованного по обвинению во взяточничестве бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для нужд Минобороны России", — сказал собеседник агентства.
По данным следствия, экс-начальник вещевого управления Минобороны, который теперь занимает пост заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль"), обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Следствие вменяет Демчику получение весной 2017 года взятки в четыре миллиона рублей от главы фирмы, привлекавшейся к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС.
Его арестовали шестого августа.
Полковник запаса Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны до апреля 2018 года.