https://ria.ru/20240831/demchik-1969653104.html

Стало известны новые подробности о деле экс-главы управления в Минобороны

Стало известны новые подробности о деле экс-главы управления в Минобороны - РИА Новости, 31.08.2024

Стало известны новые подробности о деле экс-главы управления в Минобороны

В деле арестованного по обвинению во взяточничестве бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика фигурируют контракты по пошиву головных... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T11:19

2024-08-31T11:19

2024-08-31T11:46

происшествия

россия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В деле арестованного по обвинению во взяточничестве бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительной информации, в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для нужд Минобороны России", — сказал собеседник агентства. По данным следствия, экс-начальник вещевого управления Минобороны, который теперь занимает пост заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль"), обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Следствие вменяет Демчику получение весной 2017 года взятки в четыре миллиона рублей от главы фирмы, привлекавшейся к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС.Его арестовали шестого августа.Полковник запаса Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны до апреля 2018 года.

https://ria.ru/20240822/zhuravlev-1967755379.html

https://ria.ru/20240807/sud-1964546661.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия