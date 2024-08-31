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Против экс-сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятках - РИА Новости, 31.08.2024
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15:17 31.08.2024 (обновлено: 18:12 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/delo-1969687704.html
Против экс-сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятках
Против экс-сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятках - РИА Новости, 31.08.2024
Против экс-сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятках
Следователи возбудили дело о взяточничестве против трех бывших сотрудников военно-строительной компании, которая участвовала в завершении возведения военной... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:17
2024-08-31T18:12
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Следователи возбудили дело о взяточничестве против трех бывших сотрудников военно-строительной компании, которая участвовала в завершении возведения военной клиники, сообщается в пресс-службе СК. &quot;Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний по факту совершения ими преступлений, предусмотренных статьями 290, 285.4 УК России &quot;Получение взятки&quot; и &quot;Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа&quot;, а также в отношении генерального директора частной строительной организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 291 УК России &quot;Дача взятки&quot;, — рассказали в ведомстве.По данным следствия, 17 мая 2021 года Министерство обороны и военно-строительная компания заключили госконтракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. В качестве субподрядчика привлекли общество с ограниченной ответственностью. В период с августа 2021 года по 8 февраля 2023-го его гендиректор передавал действовавшим в составе организованной группы представителям военно-строительной компании взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства, а также общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации, подчеркнули в ведомстве.Подозреваемых намерены заключить под стражу. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), военно-медицинская академия имени кирова
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Военно-медицинская академия имени Кирова
Против экс-сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятках

СК завел дело о взятках против трех экс-сотрудников военно-строительной компании

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Следователи возбудили дело о взяточничестве против трех бывших сотрудников военно-строительной компании, которая участвовала в завершении возведения военной клиники, сообщается в пресс-службе СК.
«

"Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний по факту совершения ими преступлений, предусмотренных статьями 290, 285.4 УК России "Получение взятки" и "Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа", а также в отношении генерального директора частной строительной организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 291 УК России "Дача взятки", — рассказали в ведомстве.

Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Главному кадровику Минобороны Кузнецову предъявили обвинение
14 мая, 12:45
По данным следствия, 17 мая 2021 года Министерство обороны и военно-строительная компания заключили госконтракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. В качестве субподрядчика привлекли общество с ограниченной ответственностью.
В период с августа 2021 года по 8 февраля 2023-го его гендиректор передавал действовавшим в составе организованной группы представителям военно-строительной компании взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства, а также общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации, подчеркнули в ведомстве.
Подозреваемых намерены заключить под стражу. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину
23 мая, 16:24
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Военно-медицинская академия имени Кирова
 
 
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