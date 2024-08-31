https://ria.ru/20240831/delo-1969687704.html

Против экс-сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятках

Против экс-сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятках - РИА Новости, 31.08.2024

Против экс-сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятках

Следователи возбудили дело о взяточничестве против трех бывших сотрудников военно-строительной компании, которая участвовала в завершении возведения военной... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:17

2024-08-31T15:17

2024-08-31T18:12

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

военно-медицинская академия имени кирова

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Следователи возбудили дело о взяточничестве против трех бывших сотрудников военно-строительной компании, которая участвовала в завершении возведения военной клиники, сообщается в пресс-службе СК. "Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний по факту совершения ими преступлений, предусмотренных статьями 290, 285.4 УК России "Получение взятки" и "Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа", а также в отношении генерального директора частной строительной организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 291 УК России "Дача взятки", — рассказали в ведомстве.По данным следствия, 17 мая 2021 года Министерство обороны и военно-строительная компания заключили госконтракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. В качестве субподрядчика привлекли общество с ограниченной ответственностью. В период с августа 2021 года по 8 февраля 2023-го его гендиректор передавал действовавшим в составе организованной группы представителям военно-строительной компании взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства, а также общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации, подчеркнули в ведомстве.Подозреваемых намерены заключить под стражу. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

https://ria.ru/20240514/kuznetsov-1945837089.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), военно-медицинская академия имени кирова