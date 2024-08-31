Против экс-сотрудников военно-строительной компании завели дело о взятках
СК завел дело о взятках против трех экс-сотрудников военно-строительной компании
Автомобиль СК России. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Следователи возбудили дело о взяточничестве против трех бывших сотрудников военно-строительной компании, которая участвовала в завершении возведения военной клиники, сообщается в пресс-службе СК.
«
"Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний по факту совершения ими преступлений, предусмотренных статьями 290, 285.4 УК России "Получение взятки" и "Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа", а также в отношении генерального директора частной строительной организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 291 УК России "Дача взятки", — рассказали в ведомстве.
По данным следствия, 17 мая 2021 года Министерство обороны и военно-строительная компания заключили госконтракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. В качестве субподрядчика привлекли общество с ограниченной ответственностью.
В период с августа 2021 года по 8 февраля 2023-го его гендиректор передавал действовавшим в составе организованной группы представителям военно-строительной компании взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства, а также общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации, подчеркнули в ведомстве.
Подозреваемых намерены заключить под стражу. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.