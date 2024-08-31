https://ria.ru/20240831/delo-1969634396.html
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости, 31.08.2024
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород
СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт" из-за атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, при которой погибли пять человек, сообщило ведомство в... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T08:56
2024-08-31T08:56
2024-08-31T09:57
происшествия
белгород
белгородский район
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт" из-за атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, при которой погибли пять человек, сообщило ведомство в Telegram-канале."Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 205 УК ("Террористический акт") по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район", — говорится в сообщении СК.Там уточнили, что из-за удара погибли пять мирных жителей, еще не менее 46 получили ранения, в том числе семеро детей. Также обстрел повредил объекты гражданской инфраструктуры.Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire.
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969601638.html
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белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород
СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород