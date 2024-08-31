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СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости, 31.08.2024
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08:56 31.08.2024 (обновлено: 09:57 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/delo-1969634396.html
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости, 31.08.2024
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород
СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт" из-за атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, при которой погибли пять человек, сообщило ведомство в... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T08:56
2024-08-31T09:57
происшествия
белгород
белгородский район
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт" из-за атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, при которой погибли пять человек, сообщило ведомство в Telegram-канале.&quot;Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 205 УК (&quot;Террористический акт&quot;) по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район&quot;, — говорится в сообщении СК.Там уточнили, что из-за удара погибли пять мирных жителей, еще не менее 46 получили ранения, в том числе семеро детей. Также обстрел повредил объекты гражданской инфраструктуры.Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire.
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969601638.html
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белгород
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происшествия, белгород, белгородский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород

© Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт" из-за атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, при которой погибли пять человек, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 205 УК ("Террористический акт") по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район", — говорится в сообщении СК.

Очевидец об обстреле Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Очевидец рассказал об ударе ВСУ по парковке в Белгороде
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Там уточнили, что из-за удара погибли пять мирных жителей, еще не менее 46 получили ранения, в том числе семеро детей. Также обстрел повредил объекты гражданской инфраструктуры.
Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.
В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire.
Взрыв и сирена включилась – житель Белгорода о том, как попал под обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Жители Белгорода рассказали, как попали под украинский обстрел
Вчера, 21:01
 
ПроисшествияБелгородБелгородский районСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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