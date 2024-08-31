https://ria.ru/20240831/delo-1969634396.html

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости, 31.08.2024

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт" из-за атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, при которой погибли пять человек, сообщило ведомство в... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T08:56

2024-08-31T08:56

2024-08-31T09:57

происшествия

белгород

белгородский район

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт" из-за атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, при которой погибли пять человек, сообщило ведомство в Telegram-канале."Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 205 УК ("Террористический акт") по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район", — говорится в сообщении СК.Там уточнили, что из-за удара погибли пять мирных жителей, еще не менее 46 получили ранения, в том числе семеро детей. Также обстрел повредил объекты гражданской инфраструктуры.Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire.

https://ria.ru/20240830/obstrel-1969601638.html

https://ria.ru/20240830/obstrel-1969596642.html

белгород

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины