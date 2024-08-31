https://ria.ru/20240831/delo-1969625454.html
Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статью
Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статью - РИА Новости, 31.08.2024
Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статью
Следствие в рамках дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак возбудило новое... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T05:14
2024-08-31T05:14
2024-08-31T05:25
происшествия
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украина
маргарита симоньян
ксения собчак
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россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Следствие в рамках дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак возбудило новое уголовное дело по факту участия и организации, признанной в России террористической, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Расследование этого дела было завершено, фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции. Согласно данным, в частности, трем фигурантам дела были предъявлены обвинения "в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5". Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак, многие из них — несовершеннолетние. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
https://ria.ru/20240827/pokushenie-1968639297.html
https://ria.ru/20240826/pokushenie-1968421255.html
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происшествия, москва, рязанская область, украина, маргарита симоньян, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Москва, Рязанская область, Украина, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статью
Следствие возбудило новое дело о подготовке покушения на Симоньян и Собчак