https://ria.ru/20240831/delo-1969625454.html

Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статью

Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статью - РИА Новости, 31.08.2024

Фигурантам дела о покушении на Симоньян добавили статью

Следствие в рамках дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак возбудило новое... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T05:14

2024-08-31T05:14

2024-08-31T05:25

происшествия

москва

рязанская область

украина

маргарита симоньян

ксения собчак

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Следствие в рамках дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак возбудило новое уголовное дело по факту участия и организации, признанной в России террористической, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Расследование этого дела было завершено, фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции. Согласно данным, в частности, трем фигурантам дела были предъявлены обвинения "в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5". Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак, многие из них — несовершеннолетние. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

https://ria.ru/20240827/pokushenie-1968639297.html

https://ria.ru/20240826/pokushenie-1968421255.html

москва

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, рязанская область, украина, маргарита симоньян, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия