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Путин утвердил состав делегации России на 79-ю сессию Генассамблеи ООН - РИА Новости, 31.08.2024
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14:45 31.08.2024 (обновлено: 15:04 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/delegatsiya-1969681258.html
Путин утвердил состав делегации России на 79-ю сессию Генассамблеи ООН
Путин утвердил состав делегации России на 79-ю сессию Генассамблеи ООН - РИА Новости, 31.08.2024
Путин утвердил состав делегации России на 79-ю сессию Генассамблеи ООН
Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, ее возглавит глава МИД Сергей Лавров, соответствующее... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T14:45
2024-08-31T15:04
политика
россия
генеральная ассамблея оон
оон
владимир путин
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, ее возглавит глава МИД Сергей Лавров, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов."Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий...", - говорится в документе.
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политика, россия, генеральная ассамблея оон, оон, владимир путин, сергей лавров
Политика, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Владимир Путин, Сергей Лавров
Путин утвердил состав делегации России на 79-ю сессию Генассамблеи ООН

Путин утвердил состав делегации РФ на 79-ю сессию ГА ООН, ее возглавит Лавров

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, ее возглавит глава МИД Сергей Лавров, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий...", - говорится в документе.
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ПолитикаРоссияГенеральная Ассамблея ООНООНВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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