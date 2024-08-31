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Путин утвердил состав делегации России на 79-ю сессию Генассамблеи ООН
Путин утвердил состав делегации России на 79-ю сессию Генассамблеи ООН - РИА Новости, 31.08.2024
Путин утвердил состав делегации России на 79-ю сессию Генассамблеи ООН
Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, ее возглавит глава МИД Сергей Лавров, соответствующее... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T14:45
2024-08-31T14:45
2024-08-31T15:04
политика
россия
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владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, ее возглавит глава МИД Сергей Лавров, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов."Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий...", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240823/ssha-1967934903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Владимир Путин, Сергей Лавров
Путин утвердил состав делегации России на 79-ю сессию Генассамблеи ООН
Путин утвердил состав делегации РФ на 79-ю сессию ГА ООН, ее возглавит Лавров