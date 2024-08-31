https://ria.ru/20240831/brazilija-1969641500.html

В Бразилии при обрушении крыши церкви погибли два человека

В Бразилии при обрушении крыши церкви погибли два человека - РИА Новости, 31.08.2024

В Бразилии при обрушении крыши церкви погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, десятки пострадали в результате обрушения крыши церкви на востоке Бразилии, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T09:53

2024-08-31T09:53

2024-08-31T10:20

в мире

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ресифи

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луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, десятки пострадали в результате обрушения крыши церкви на востоке Бразилии, сообщает новостной портал G1. Отмечается, что инцидент произошел в городе Ресифи штата Пернамбуку в пятницу во второй половине дня. В момент обрушения крыши в здании находилось от 60 до 70 человек. "По данным мэрии Ресифи, в результате происшествия два человека погибли, еще десятки ранены", - сообщается на сайте портала. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил соболезнования. "С глубокой печалью я узнал о двух погибших и десятках пострадавших, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии… Это трагедия. Выражаю солидарность с жертвами, их близкими, друзьями и городом Ресифи", - написал глава государства в своем аккаунте в соцсети X.

https://ria.ru/20240810/praga-1965321751.html

https://ria.ru/20240214/obrushenie-1927235750.html

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Дарья Буймова

в мире, бразилия, ресифи, пернамбуку, луис инасиу лула да силва