Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии при обрушении крыши церкви погибли два человека - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 31.08.2024 (обновлено: 10:20 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/brazilija-1969641500.html
В Бразилии при обрушении крыши церкви погибли два человека
В Бразилии при обрушении крыши церкви погибли два человека - РИА Новости, 31.08.2024
В Бразилии при обрушении крыши церкви погибли два человека
По меньшей мере два человека погибли, десятки пострадали в результате обрушения крыши церкви на востоке Бразилии, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T09:53
2024-08-31T10:20
в мире
бразилия
ресифи
пернамбуку
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969645063_10:0:830:461_1920x0_80_0_0_d976c1c1b7b63a0c2f09100123b15929.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, десятки пострадали в результате обрушения крыши церкви на востоке Бразилии, сообщает новостной портал G1. Отмечается, что инцидент произошел в городе Ресифи штата Пернамбуку в пятницу во второй половине дня. В момент обрушения крыши в здании находилось от 60 до 70 человек. "По данным мэрии Ресифи, в результате происшествия два человека погибли, еще десятки ранены", - сообщается на сайте портала. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил соболезнования. "С глубокой печалью я узнал о двух погибших и десятках пострадавших, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии… Это трагедия. Выражаю солидарность с жертвами, их близкими, друзьями и городом Ресифи", - написал глава государства в своем аккаунте в соцсети X.
https://ria.ru/20240810/praga-1965321751.html
https://ria.ru/20240214/obrushenie-1927235750.html
бразилия
ресифи
пернамбуку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969645063_112:0:727:461_1920x0_80_0_0_bc9ad9ab7d92c380af660ffa1a150c5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, ресифи, пернамбуку, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Ресифи, Пернамбуку, Луис Инасиу Лула да Силва
В Бразилии при обрушении крыши церкви погибли два человека

При обрушении крыши церкви в городе Ресифи в Бразилии погибли два человека

© Кадр видео из соцсетейМесто обрушения крыши церкви в городе Ресифи на востоке Бразилии
Место обрушения крыши церкви в городе Ресифи на востоке Бразилии - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Место обрушения крыши церкви в городе Ресифи на востоке Бразилии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, десятки пострадали в результате обрушения крыши церкви на востоке Бразилии, сообщает новостной портал G1.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Ресифи штата Пернамбуку в пятницу во второй половине дня. В момент обрушения крыши в здании находилось от 60 до 70 человек.
Машина скорой помощи в Чехии - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В Праге упавший с крыши кусок карниза убил хирурга из Одессы
10 августа, 01:54
"По данным мэрии Ресифи, в результате происшествия два человека погибли, еще десятки ранены", - сообщается на сайте портала.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил соболезнования.
"С глубокой печалью я узнал о двух погибших и десятках пострадавших, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии… Это трагедия. Выражаю солидарность с жертвами, их близкими, друзьями и городом Ресифи", - написал глава государства в своем аккаунте в соцсети X.
Частично обрушившийся балкон в церкви в филиппинском городе Сан-Хосе-дель-Монте. 14 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
При обрушении церкви на Филиппинах погиб человек
14 февраля, 09:15
 
В миреБразилияРесифиПернамбукуЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала