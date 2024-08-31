В Бразилии при обрушении крыши церкви погибли два человека
При обрушении крыши церкви в городе Ресифи в Бразилии погибли два человека
© Кадр видео из соцсетейМесто обрушения крыши церкви в городе Ресифи на востоке Бразилии
© Кадр видео из соцсетей
Место обрушения крыши церкви в городе Ресифи на востоке Бразилии
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, десятки пострадали в результате обрушения крыши церкви на востоке Бразилии, сообщает новостной портал G1.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Ресифи штата Пернамбуку в пятницу во второй половине дня. В момент обрушения крыши в здании находилось от 60 до 70 человек.
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"По данным мэрии Ресифи, в результате происшествия два человека погибли, еще десятки ранены", - сообщается на сайте портала.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил соболезнования.
"С глубокой печалью я узнал о двух погибших и десятках пострадавших, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии… Это трагедия. Выражаю солидарность с жертвами, их близкими, друзьями и городом Ресифи", - написал глава государства в своем аккаунте в соцсети X.
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