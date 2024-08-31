https://ria.ru/20240831/bespilotnik-1969718708.html

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 31.08.2024

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T19:04

2024-08-31T19:04

2024-08-31T19:10

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 18.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия