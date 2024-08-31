https://ria.ru/20240831/bespilotnik-1969718708.html
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 31.08.2024
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T19:04
2024-08-31T19:04
2024-08-31T19:10
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 18.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: средства ПВО уничтожили на территорией Курской области дрон ВСУ