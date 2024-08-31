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В Курской области уничтожили украинский беспилотник
В Курской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 31.08.2024
В Курской области уничтожили украинский беспилотник
Российская ПВО днем в субботу сбила ещё один украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:30
2024-08-31T17:30
2024-08-31T17:44
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курская область
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская ПВО днем в субботу сбила ещё один украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Министерство обороны РФ."Тридцать первого августа т.г. около 16.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969708319.html
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курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
В Курской области уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: над Курской областью средства ПВО уничтожили украинский БПЛА