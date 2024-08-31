https://ria.ru/20240831/belgorod-1969668013.html

Москва призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода

Москва призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода - РИА Новости, 31.08.2024

Москва призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода

Москва призывает международные структуры осудить обстрелы Украиной Белгорода и Белгородского района, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T13:20

2024-08-31T13:20

2024-08-31T13:39

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Москва призывает международные структуры осудить обстрелы Украиной Белгорода и Белгородского района, заявило министерство иностранных дел России."Вновь призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - говорится в заявлении министерства.Обстрелы Белгорода и Белгородского района, отметили в ведомстве, были спланированы заранее и являются акцией устрашения населения.В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. Один из ударов ВСУ в Белгороде пришелся прямо на парковку рядом с крупным торговым центром "Сити молл Белгородский", рассказал ранее РИА Новости очевидец обстрела.

https://ria.ru/20240831/ssha-1969623143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, белгород, россия, происшествия