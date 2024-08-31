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Москва призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 31.08.2024 (обновлено: 13:39 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/belgorod-1969668013.html
Москва призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода
Москва призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода - РИА Новости, 31.08.2024
Москва призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода
Москва призывает международные структуры осудить обстрелы Украиной Белгорода и Белгородского района, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:20
2024-08-31T13:39
специальная военная операция на украине
москва
белгород
россия
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Москва призывает международные структуры осудить обстрелы Украиной Белгорода и Белгородского района, заявило министерство иностранных дел России."Вновь призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - говорится в заявлении министерства.Обстрелы Белгорода и Белгородского района, отметили в ведомстве, были спланированы заранее и являются акцией устрашения населения.В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. Один из ударов ВСУ в Белгороде пришелся прямо на парковку рядом с крупным торговым центром "Сити молл Белгородский", рассказал ранее РИА Новости очевидец обстрела.
https://ria.ru/20240831/ssha-1969623143.html
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москва, белгород, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Белгород, Россия, Происшествия
Москва призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода

Москва призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода со стороны ВСУ

© Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Москва призывает международные структуры осудить обстрелы Украиной Белгорода и Белгородского района, заявило министерство иностранных дел России.
"Вновь призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - говорится в заявлении министерства.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 30 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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Обстрелы Белгорода и Белгородского района, отметили в ведомстве, были спланированы заранее и являются акцией устрашения населения.
В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. Один из ударов ВСУ в Белгороде пришелся прямо на парковку рядом с крупным торговым центром "Сити молл Белгородский", рассказал ранее РИА Новости очевидец обстрела.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваБелгородРоссияПроисшествия
 
 
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