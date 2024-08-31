https://ria.ru/20240831/belgorod-1969668013.html
Москва призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода
Москва призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода - РИА Новости, 31.08.2024
Москва призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода
Москва призывает международные структуры осудить обстрелы Украиной Белгорода и Белгородского района, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:20
2024-08-31T13:20
2024-08-31T13:39
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Москва призывает международные структуры осудить обстрелы Украиной Белгорода и Белгородского района, заявило министерство иностранных дел России."Вновь призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - говорится в заявлении министерства.Обстрелы Белгорода и Белгородского района, отметили в ведомстве, были спланированы заранее и являются акцией устрашения населения.В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. Один из ударов ВСУ в Белгороде пришелся прямо на парковку рядом с крупным торговым центром "Сити молл Белгородский", рассказал ранее РИА Новости очевидец обстрела.
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москва, белгород, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Белгород, Россия, Происшествия
Москва призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода
Москва призвала международные структуры осудить обстрел Белгорода со стороны ВСУ