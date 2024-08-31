https://ria.ru/20240831/belgorod-1969623483.html

В Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 31.08.2024

В Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T04:24

2024-08-31T04:24

2024-08-31T04:24

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 23.05 мск пятницы, она продлилась около пяти часов. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия