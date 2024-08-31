https://ria.ru/20240831/baza-1969675906.html
У Армении нет вопросов в отношении российской военной базы, заявил Пашинян
У Армении нет вопросов в отношении российской военной базы, заявил Пашинян - РИА Новости, 31.08.2024
У Армении нет вопросов в отношении российской военной базы, заявил Пашинян
У Армении сейчас нет вопросов относительно функционирования на территории страны российской военной базы, завил в субботу на пресс-конференции премьер-министр... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T14:15
2024-08-31T14:15
2024-08-31T14:15
армения
россия
гюмри
никол пашинян
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕРЕВАН, 31 авг - РИА Новости. У Армении сейчас нет вопросов относительно функционирования на территории страны российской военной базы, завил в субботу на пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян. "В связи с военной базой, сегодня у нас вопросов нет, и я не могу ничего сказать по этому поводу", - заявил Пашинян, отвечая на вопрос о российской базе. На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой этой базы в Гюмри является также авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором между РФ и Арменией "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования" от 30 сентября 1992 года.
https://ria.ru/20240831/armeniya-1969667418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, гюмри, никол пашинян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Армения, Россия, Гюмри, Никол Пашинян, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
У Армении нет вопросов в отношении российской военной базы, заявил Пашинян
Пашинян: у Армении нет вопросов по функционированию российской военной базы