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Пашинян не видит причин отзыва подписи Армении под заявлением по Карабаху - РИА Новости, 31.08.2024
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13:16 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/armeniya-1969667418.html
Пашинян не видит причин отзыва подписи Армении под заявлением по Карабаху
Пашинян не видит причин отзыва подписи Армении под заявлением по Карабаху - РИА Новости, 31.08.2024
Пашинян не видит причин отзыва подписи Армении под заявлением по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит причин отзыва подписи Еревана под трехсторонним заявлением по Карабаху от 9 ноября, так как армянская РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:16
2024-08-31T13:16
в мире
армения
азербайджан
ереван
никол пашинян
ильхам алиев
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ЕРЕВАН, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит причин отзыва подписи Еревана под трехсторонним заявлением по Карабаху от 9 ноября, так как армянская сторона ни от чего не отказывалась. "Я не вижу никакой причины отзыва подписи Армении под этим документом. Для чего отзывать, чтобы доказать, что мы отказываемся от чего-то? Мы ни от чего не отказывались и у нас есть доказательства. От обязательств, к сожалению, отказались другая сторона или стороны", - сказал Пашинян. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о самороспуске непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
https://ria.ru/20240831/pashinyan-1969656814.html
https://ria.ru/20240522/pashinyan-1947717625.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Пашинян не видит причин отзыва подписи Армении под заявлением по Карабаху

Пашинян не видит причин отзыва подписи под заявлением по Карабаху от 9 ноября

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит причин отзыва подписи Еревана под трехсторонним заявлением по Карабаху от 9 ноября, так как армянская сторона ни от чего не отказывалась.
"Я не вижу никакой причины отзыва подписи Армении под этим документом. Для чего отзывать, чтобы доказать, что мы отказываемся от чего-то? Мы ни от чего не отказывались и у нас есть доказательства. От обязательств, к сожалению, отказались другая сторона или стороны", - сказал Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о самороспуске непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
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