https://ria.ru/20240831/armeniya-1969662291.html
Ереван предложил Баку подписать согласованные статьи в качестве договора
Ереван предложил Баку подписать согласованные статьи в качестве договора - РИА Новости, 31.08.2024
Ереван предложил Баку подписать согласованные статьи в качестве договора
Ереван предложил Баку подписать все согласованные статьи и формулировки мирного договора как сам договор, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:36
2024-08-31T12:36
2024-08-31T14:08
ереван
баку
армения
в мире
никол пашинян
евросоюз
азербайджан
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_befd4b0f2a121262ac1c804a8c2216f4.jpg
ЕРЕВАН, 31 авг — РИА Новости. Ереван предложил Баку подписать все согласованные статьи и формулировки мирного договора как сам договор, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции."Мы предлагаем подписать и ратифицировать все согласованные статьи и формулировки в качестве мирного договора и перейти к несогласованным", — сказал политик. По его словам, стороны уже полностью согласовали 13 из 17 статей, частично — еще три. Премьер уточнил, что это предложение передали Баку накануне.Пашинян также рассказал, что через дипломатические каналы предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву провести двустороннюю встречу."Когда назреет момент встречи на высшем уровне, не исключая иного формата, думаю, она может пройти на армяно-азербайджанской границе, там, где встречаются комиссии по делимитации, и я готов и к таким контактам", — сказал он.При этом политик подчеркнул, что считает формат двусторонних встреч с азербайджанской стороной эффективным.В 2022-м Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240823/putin-1968011588.html
https://ria.ru/20240830/armenija-1969397155.html
ереван
баку
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59bd7362349fb3311cdbb801d5ccdda8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, баку, армения, в мире, никол пашинян, евросоюз, азербайджан, ильхам алиев
Ереван, Баку, Армения, В мире, Никол Пашинян, Евросоюз, Азербайджан, Ильхам Алиев
Ереван предложил Баку подписать согласованные статьи в качестве договора
Армения предложила подписать согласованные формулировки мирного договора