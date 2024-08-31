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В Москве арестовали одного из участников массовой драки мигрантов
В Москве арестовали одного из участников массовой драки мигрантов - РИА Новости, 31.08.2024
В Москве арестовали одного из участников массовой драки мигрантов
Участник массовой драки на Жулебинском бульваре в Москве Джаманкулов Абдулхак заключен под стражу, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T21:46
2024-08-31T21:46
2024-08-31T21:46
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Участник массовой драки на Жулебинском бульваре в Москве Джаманкулов Абдулхак заключен под стражу, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. В среду вечером в полицию поступило сообщение о потасовке 23 мигрантов на Жулебинском бульваре, все участники конфликта были доставлены в полицию, десять из них находились в РФ нелегально и рискуют быть высланы из страны. "Кузьминским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джаманкулова Абдулхака Айизбековича на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 28 октября 2024 года. Джаманкулов обвиняется в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали одного из участников массовой драки мигрантов
Суд арестовал участника массовой драки на Жулебинском бульваре в Москве