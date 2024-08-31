В Москве арестовали второго фигуранта по делу гендиректора "Сандоры"
Суд арестовал второго фигуранта дела о мошенничестве в текстильной компании
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramВторой фигурант дела о мошенничестве гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева Сергей Тетруашвили заключен под стражу в Москве. 31 августа 2024
Второй фигурант дела о мошенничестве гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева Сергей Тетруашвили заключен под стражу в Москве. 31 августа 2024
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Второй фигурант дела о мошенничестве гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева Сергей Тетруашвили заключен под стражу в Москве, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Комлев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как указано на сайте компании, она занимается производством и оптовыми продажами текстильных изделий. Комлев значится ее генеральным директором с 2017 года.
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"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено (ходатайство - ред.) органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тетруашвили Сергея Соломоновича, установив срок содержания его под стражей на 1 месяц 1 сутки, то есть до 30 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
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