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В Москве арестовали второго фигуранта по делу гендиректора "Сандоры" - РИА Новости, 31.08.2024
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17:30 31.08.2024 (обновлено: 17:38 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/arest-1969706089.html
В Москве арестовали второго фигуранта по делу гендиректора "Сандоры"
В Москве арестовали второго фигуранта по делу гендиректора "Сандоры" - РИА Новости, 31.08.2024
В Москве арестовали второго фигуранта по делу гендиректора "Сандоры"
Второй фигурант дела о мошенничестве гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева Сергей Тетруашвили заключен под стражу в Москве, сообщается в... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:30
2024-08-31T17:38
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Второй фигурант дела о мошенничестве гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева Сергей Тетруашвили заключен под стражу в Москве, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Комлев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как указано на сайте компании, она занимается производством и оптовыми продажами текстильных изделий. Комлев значится ее генеральным директором с 2017 года. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено (ходатайство - ред.) органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тетруашвили Сергея Соломоновича, установив срок содержания его под стражей на 1 месяц 1 сутки, то есть до 30 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве арестовали второго фигуранта по делу гендиректора "Сандоры"

Суд арестовал второго фигуранта дела о мошенничестве в текстильной компании

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramВторой фигурант дела о мошенничестве гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева Сергей Тетруашвили заключен под стражу в Москве. 31 августа 2024
Второй фигурант дела о мошенничестве гендиректора текстильной компании Сандора Дмитрия Комлева Сергей Тетруашвили заключен под стражу в Москве. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Второй фигурант дела о мошенничестве гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева Сергей Тетруашвили заключен под стражу в Москве. 31 августа 2024
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Второй фигурант дела о мошенничестве гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева Сергей Тетруашвили заключен под стражу в Москве, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Комлев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как указано на сайте компании, она занимается производством и оптовыми продажами текстильных изделий. Комлев значится ее генеральным директором с 2017 года.
«
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено (ходатайство - ред.) органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тетруашвили Сергея Соломоновича, установив срок содержания его под стражей на 1 месяц 1 сутки, то есть до 30 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
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