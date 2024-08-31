https://ria.ru/20240831/arest-1969706089.html

В Москве арестовали второго фигуранта по делу гендиректора "Сандоры"

В Москве арестовали второго фигуранта по делу гендиректора "Сандоры" - РИА Новости, 31.08.2024

В Москве арестовали второго фигуранта по делу гендиректора "Сандоры"

Второй фигурант дела о мошенничестве гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева Сергей Тетруашвили заключен под стражу в Москве, сообщается в... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T17:30

2024-08-31T17:30

2024-08-31T17:38

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Второй фигурант дела о мошенничестве гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева Сергей Тетруашвили заключен под стражу в Москве, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Комлев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как указано на сайте компании, она занимается производством и оптовыми продажами текстильных изделий. Комлев значится ее генеральным директором с 2017 года. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено (ходатайство - ред.) органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тетруашвили Сергея Соломоновича, установив срок содержания его под стражей на 1 месяц 1 сутки, то есть до 30 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240624/arest-1954999044.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва