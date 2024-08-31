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В Северной Осетии после аварийной посадки Ан-2 госпитализировали четверых - РИА Новости, 31.08.2024
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19:14 31.08.2024 (обновлено: 19:15 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/an-2-1969720627.html
В Северной Осетии после аварийной посадки Ан-2 госпитализировали четверых
В Северной Осетии после аварийной посадки Ан-2 госпитализировали четверых - РИА Новости, 31.08.2024
В Северной Осетии после аварийной посадки Ан-2 госпитализировали четверых
Четверо взрослых пострадавших доставлены в больницу после аварийной посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии, два пилота находятся в тяжелом состоянии, сообщает... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T19:14
2024-08-31T19:15
происшествия
россия
пригородный район
минеральные воды
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Четверо взрослых пострадавших доставлены в больницу после аварийной посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии, два пилота находятся в тяжелом состоянии, сообщает минздрав региона. В субботу ГУ МЧС РФ республики информировало, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 10 парашютистов и двое детей. Росавиация сообщала, что вертолет Ка-32 компании "ПАНХ" вылетел из Минеральных Вод для эвакуации пострадавшего пассажира. "Четверо взрослых пострадавших госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что оба пилота самолета находятся в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами, еще два пассажира с множественными ушибами и ссадинами мягких тканей.
https://ria.ru/20240830/samolet-1969511416.html
россия
пригородный район
минеральные воды
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Кадры с места жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии
МЧС показало кадры с места жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии
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происшествия, россия, пригородный район, минеральные воды, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Россия, Пригородный район, Минеральные Воды, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Северной Осетии после аварийной посадки Ан-2 госпитализировали четверых

Четыре человека госпитализированы после аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии

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ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Четверо взрослых пострадавших доставлены в больницу после аварийной посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии, два пилота находятся в тяжелом состоянии, сообщает минздрав региона.
В субботу ГУ МЧС РФ республики информировало, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 10 парашютистов и двое детей. Росавиация сообщала, что вертолет Ка-32 компании "ПАНХ" вылетел из Минеральных Вод для эвакуации пострадавшего пассажира.
«
"Четверо взрослых пострадавших госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что оба пилота самолета находятся в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами, еще два пассажира с множественными ушибами и ссадинами мягких тканей.
Место происшествия, где легкомоторный самолет совершил жесткую посадку у аэродрома Кузнецово в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Красноярском крае
30 августа, 15:27
 
ПроисшествияРоссияПригородный районМинеральные ВодыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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