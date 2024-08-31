https://ria.ru/20240831/an-2-1969720627.html

В Северной Осетии после аварийной посадки Ан-2 госпитализировали четверых

В Северной Осетии после аварийной посадки Ан-2 госпитализировали четверых - РИА Новости, 31.08.2024

В Северной Осетии после аварийной посадки Ан-2 госпитализировали четверых

Четверо взрослых пострадавших доставлены в больницу после аварийной посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии, два пилота находятся в тяжелом состоянии, сообщает... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T19:14

2024-08-31T19:14

2024-08-31T19:15

происшествия

россия

пригородный район

минеральные воды

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969720481_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d6fb2aa76017ffbb5e1121e786f42727.jpg

ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Четверо взрослых пострадавших доставлены в больницу после аварийной посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии, два пилота находятся в тяжелом состоянии, сообщает минздрав региона. В субботу ГУ МЧС РФ республики информировало, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии, на борту находились 10 парашютистов и двое детей. Росавиация сообщала, что вертолет Ка-32 компании "ПАНХ" вылетел из Минеральных Вод для эвакуации пострадавшего пассажира. "Четверо взрослых пострадавших госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что оба пилота самолета находятся в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами, еще два пассажира с множественными ушибами и ссадинами мягких тканей.

https://ria.ru/20240830/samolet-1969511416.html

россия

пригородный район

минеральные воды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии МЧС показало кадры с места жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии 2024-08-31T19:14 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, пригородный район, минеральные воды, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)