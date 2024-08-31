https://ria.ru/20240831/alzhir-1969742866.html

Алжиру разрешили стать членом Нового банка развития БРИКС

Алжиру разрешили стать членом Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 31.08.2024

Алжиру разрешили стать членом Нового банка развития БРИКС

Алжир получил разрешение на членство в Новом банке развития БРИКС, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента Нового банка развития БРИКС Дилму Русеф. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T21:51

2024-08-31T21:51

2024-08-31T21:51

экономика

алжир (провинция)

кейптаун

россия

дилма русеф

брикс

новый банк развития

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости/Прайм. Алжир получил разрешение на членство в Новом банке развития БРИКС, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента Нового банка развития БРИКС Дилму Русеф. "Алжиру было разрешено стать членом банка", - приводит агентство слова Русеф на полях девятой ежегодной встречи банка в Кейптауне. Отмечается, что Новый банк развития БРИКС был создан в 2015 году, его первыми членами стали Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В 2021 году к банку присоединились Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай. Деятельность банка направлена на финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

https://ria.ru/20240725/briks-1961962924.html

алжир (провинция)

кейптаун

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, алжир (провинция), кейптаун, россия, дилма русеф, брикс, новый банк развития