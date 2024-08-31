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Алжиру разрешили стать членом Нового банка развития БРИКС
Алжиру разрешили стать членом Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 31.08.2024
Алжиру разрешили стать членом Нового банка развития БРИКС
Алжир получил разрешение на членство в Новом банке развития БРИКС, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента Нового банка развития БРИКС Дилму Русеф. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T21:51
2024-08-31T21:51
2024-08-31T21:51
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости/Прайм. Алжир получил разрешение на членство в Новом банке развития БРИКС, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента Нового банка развития БРИКС Дилму Русеф. "Алжиру было разрешено стать членом банка", - приводит агентство слова Русеф на полях девятой ежегодной встречи банка в Кейптауне. Отмечается, что Новый банк развития БРИКС был создан в 2015 году, его первыми членами стали Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В 2021 году к банку присоединились Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай. Деятельность банка направлена на финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.
https://ria.ru/20240725/briks-1961962924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алжир (провинция), кейптаун, россия, дилма русеф, брикс, новый банк развития
Экономика, Алжир (провинция), Кейптаун, Россия, Дилма Русеф, БРИКС, Новый банк развития
Алжиру разрешили стать членом Нового банка развития БРИКС
Рейтер: Алжир получил разрешение на членство в Новом банке развития БРИКС