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Алжиру разрешили стать членом Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 31.08.2024
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21:51 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/alzhir-1969742866.html
Алжиру разрешили стать членом Нового банка развития БРИКС
Алжиру разрешили стать членом Нового банка развития БРИКС - РИА Новости, 31.08.2024
Алжиру разрешили стать членом Нового банка развития БРИКС
Алжир получил разрешение на членство в Новом банке развития БРИКС, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента Нового банка развития БРИКС Дилму Русеф. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T21:51
2024-08-31T21:51
экономика
алжир (провинция)
кейптаун
россия
дилма русеф
брикс
новый банк развития
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости/Прайм. Алжир получил разрешение на членство в Новом банке развития БРИКС, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента Нового банка развития БРИКС Дилму Русеф. "Алжиру было разрешено стать членом банка", - приводит агентство слова Русеф на полях девятой ежегодной встречи банка в Кейптауне. Отмечается, что Новый банк развития БРИКС был создан в 2015 году, его первыми членами стали Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В 2021 году к банку присоединились Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай. Деятельность банка направлена на финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.
https://ria.ru/20240725/briks-1961962924.html
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экономика, алжир (провинция), кейптаун, россия, дилма русеф, брикс, новый банк развития
Экономика, Алжир (провинция), Кейптаун, Россия, Дилма Русеф, БРИКС, Новый банк развития
Алжиру разрешили стать членом Нового банка развития БРИКС

Рейтер: Алжир получил разрешение на членство в Новом банке развития БРИКС

© РИА Новости / Надим ЗуауиВ Алжире
В Алжире - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Надим Зуауи
В Алжире. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости/Прайм. Алжир получил разрешение на членство в Новом банке развития БРИКС, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента Нового банка развития БРИКС Дилму Русеф.
«
"Алжиру было разрешено стать членом банка", - приводит агентство слова Русеф на полях девятой ежегодной встречи банка в Кейптауне.
Отмечается, что Новый банк развития БРИКС был создан в 2015 году, его первыми членами стали Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В 2021 году к банку присоединились Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай. Деятельность банка направлена на финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.
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ЭкономикаАлжир (провинция)КейптаунРоссияДилма РусефБРИКСНовый банк развития
 
 
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