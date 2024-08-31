Армянскую АЭС подключили к энергосети
Армянскую АЭС, которую остановили из-за удара молнии, подключили к энергосети
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАрмянская АЭС
© Sputnik / Асатур Есаянц
Армянская АЭС. Архивное фото
ЕРЕВАН, 31 авг - РИА Новости. Армянскую АЭС, которую в пятницу из-за удара молнии остановили в целях безопасности, подключили к энергосети, сообщает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктуры Армении.
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"С 14.05 (13.05 мск) Армянскую атомную электростанцию подключили к электроэнергетической системе. В ближайшие часы АЭС начнет работать на полную мощность", - говорится в сообщении.
Накануне министерство территориального управления сообщило, что вечером 30 августа Армянская АЭС была отключена от энергосистемы. Причиной стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели ее в режим безопасной остановки.
Ранее компания "Электрические сети Армении" сообщила, что в пятницу в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции "Шаумян-2", принадлежащей компании "Высоковольтные электрические сети". В результате отключения был обесточен ряд административных районов Еревана, Эчмиадзинского и Армавирского районов. В компании уточнили, что электроснабжение было вскоре восстановлено.
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса продления эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий для повторного продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.
В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. В ходе форума первый замглавы "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность сейчас обсуждается.