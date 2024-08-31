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Армянскую АЭС подключили к энергосети - РИА Новости, 31.08.2024
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16:22 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/aes-1969698325.html
Армянскую АЭС подключили к энергосети
Армянскую АЭС подключили к энергосети - РИА Новости, 31.08.2024
Армянскую АЭС подключили к энергосети
Армянскую АЭС, которую в пятницу из-за удара молнии остановили в целях безопасности, подключили к энергосети, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T16:22
2024-08-31T16:22
в мире
армения
ереван
сочи
кирилл комаров
армянская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
электрические сети армении
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ЕРЕВАН, 31 авг - РИА Новости. Армянскую АЭС, которую в пятницу из-за удара молнии остановили в целях безопасности, подключили к энергосети, сообщает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктуры Армении. "С 14.05 (13.05 мск) Армянскую атомную электростанцию подключили к электроэнергетической системе. В ближайшие часы АЭС начнет работать на полную мощность", - говорится в сообщении. Накануне министерство территориального управления сообщило, что вечером 30 августа Армянская АЭС была отключена от энергосистемы. Причиной стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели ее в режим безопасной остановки. Ранее компания "Электрические сети Армении" сообщила, что в пятницу в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции "Шаумян-2", принадлежащей компании "Высоковольтные электрические сети". В результате отключения был обесточен ряд административных районов Еревана, Эчмиадзинского и Армавирского районов. В компании уточнили, что электроснабжение было вскоре восстановлено. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса продления эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий для повторного продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. В ходе форума первый замглавы "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность сейчас обсуждается.
https://ria.ru/20240831/pashinyan-1969697985.html
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в мире, армения, ереван, сочи, кирилл комаров, армянская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", электрические сети армении
В мире, Армения, Ереван, Сочи, Кирилл Комаров, Армянская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Электрические сети Армении
Армянскую АЭС подключили к энергосети

Армянскую АЭС, которую остановили из-за удара молнии, подключили к энергосети

© Sputnik / Асатур ЕсаянцАрмянская АЭС
Армянская АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Армянская АЭС. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 31 авг - РИА Новости. Армянскую АЭС, которую в пятницу из-за удара молнии остановили в целях безопасности, подключили к энергосети, сообщает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктуры Армении.
«
"С 14.05 (13.05 мск) Армянскую атомную электростанцию подключили к электроэнергетической системе. В ближайшие часы АЭС начнет работать на полную мощность", - говорится в сообщении.
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Накануне министерство территориального управления сообщило, что вечером 30 августа Армянская АЭС была отключена от энергосистемы. Причиной стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели ее в режим безопасной остановки.
Ранее компания "Электрические сети Армении" сообщила, что в пятницу в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции "Шаумян-2", принадлежащей компании "Высоковольтные электрические сети". В результате отключения был обесточен ряд административных районов Еревана, Эчмиадзинского и Армавирского районов. В компании уточнили, что электроснабжение было вскоре восстановлено.
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса продления эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
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В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. В ходе форума первый замглавы "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность сейчас обсуждается.
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В миреАрменияЕреванСочиКирилл КомаровАрмянская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Электрические сети Армении
 
 
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