https://ria.ru/20240831/aes-1969616739.html

В Армении назвали причину остановки АЭС

В Армении назвали причину остановки АЭС - РИА Новости, 31.08.2024

В Армении назвали причину остановки АЭС

Причиной остановки Армянской АЭС стал удар молнии, сотрудники станции работают над ее перезапуском, сообщила пресс-служба Министерства территориального... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T01:13

2024-08-31T01:13

2024-08-31T02:13

армения

армянская аэс

в мире

ереван

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

электрические сети армении

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ЕРЕВАН, 31 авг — РИА Новости. Причиной остановки Армянской АЭС стал удар молнии, сотрудники станции работают над ее перезапуском, сообщила пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении."Тридцатого августа примерно в 21.55 (20.55 мск) Армянская АЭС была отключена от энергосистемы в режиме аварийной остановки. Причиной стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели ее в режим безопасной остановки", — говорится в сообщении.Уточняется, что системы безопасности АЭС обладают высокой чувствительностью и оперативно реагируют на любую ситуацию."В настоящий момент коллектив занят перезапуском станции. Это еще одно свидетельство того, что масштабные работы по модернизации АЭС, проведенные в последние годы, в том числе и систем безопасности, оказались эффективными и дали ожидаемый результат", — заявили в пресс-службе.Ранее компания "Электрические сети Армении" сообщила, что в 20.54 мск в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции "Шаумян-2", принадлежащей компании "Высоковольтные электрические сети". В результате отключения был обесточен ряд административных районов Еревана, Эчмиадзинского, Армавирского районов. В компании уточнили, что электроснабжение административных районов Еревана и Армавира было восстановлено примерно через 15 минут, Эчмиадзина — в 21.26 мск.В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса продления эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" — интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом — рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий для повторного продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. В ходе форума первый замглавы "Росатома" — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность сейчас обсуждается.

https://ria.ru/20240821/armenija-1967498738.html

https://ria.ru/20240822/armeniya-1967790427.html

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армения, армянская аэс, в мире, ереван, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", электрические сети армении