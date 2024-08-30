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В Совфеде предложили ввести на сайтах знакомств регистрацию по паспорту - РИА Новости, 30.08.2024
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10:55 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/znakomstva-1969405190.html
В Совфеде предложили ввести на сайтах знакомств регистрацию по паспорту
В Совфеде предложили ввести на сайтах знакомств регистрацию по паспорту - РИА Новости, 30.08.2024
В Совфеде предложили ввести на сайтах знакомств регистрацию по паспорту
Необходимо ввести обязательное подтверждение своей личности по паспорту при регистрации на сайтах знакомств, это позволит обезопасить пользователей от... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:55
2024-08-30T10:55
технологии
общество
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Необходимо ввести обязательное подтверждение своей личности по паспорту при регистрации на сайтах знакомств, это позволит обезопасить пользователей от нежелательных встреч, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина. Косихина указала, что неоднократно слышала истории от граждан, которые зарегистрировались на сайте знакомств, а вместо этого "попали на мошенников или других людей, которые оказались не теми, за кого себя выдавали". Сенатор также напомнила, что встречи с людьми, чьи настоящие намерения неизвестны, могут обернуться подорванным здоровьем или даже смертью. "Однако мы находимся в постиндустриальном обществе, когда человек проводит огромный процент времени в интернете и при всем желании полностью запретить сайты знакомств - это не выход! Для решения обозначенной проблемы нам необходимы дополнительные барьеры, которые должны быть связаны с регистрацией аккаунтов через паспортные данные", - сказала Косихина. Сенатор подчеркнула, что такое решение позволит "значительно сократить количество случаев, когда за приятной картинкой скрывается не тот человек". "При этом убеждена, что компании, которые занимаются созданием подобных приложений, должны нести ответственность за хранение персональных данных и в случае их утечки отвечать в соответствии с законодательством", - резюмировала политик.
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технологии, общество, россия
Технологии, Общество, Россия
В Совфеде предложили ввести на сайтах знакомств регистрацию по паспорту

Косихина призвала ввести обязательное подтверждение личности на сайтах знакомств

© РИА Новости / Руслан КривобокКак не попасться на удочку мошенников в сфере добровольчества
Как не попасться на удочку мошенников в сфере добровольчества - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Необходимо ввести обязательное подтверждение своей личности по паспорту при регистрации на сайтах знакомств, это позволит обезопасить пользователей от нежелательных встреч, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
Косихина указала, что неоднократно слышала истории от граждан, которые зарегистрировались на сайте знакомств, а вместо этого "попали на мошенников или других людей, которые оказались не теми, за кого себя выдавали". Сенатор также напомнила, что встречи с людьми, чьи настоящие намерения неизвестны, могут обернуться подорванным здоровьем или даже смертью.
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"Однако мы находимся в постиндустриальном обществе, когда человек проводит огромный процент времени в интернете и при всем желании полностью запретить сайты знакомств - это не выход! Для решения обозначенной проблемы нам необходимы дополнительные барьеры, которые должны быть связаны с регистрацией аккаунтов через паспортные данные", - сказала Косихина.
Сенатор подчеркнула, что такое решение позволит "значительно сократить количество случаев, когда за приятной картинкой скрывается не тот человек".
"При этом убеждена, что компании, которые занимаются созданием подобных приложений, должны нести ответственность за хранение персональных данных и в случае их утечки отвечать в соответствии с законодательством", - резюмировала политик.
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