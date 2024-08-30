https://ria.ru/20240830/znakomstva-1969405190.html

В Совфеде предложили ввести на сайтах знакомств регистрацию по паспорту

В Совфеде предложили ввести на сайтах знакомств регистрацию по паспорту - РИА Новости, 30.08.2024

В Совфеде предложили ввести на сайтах знакомств регистрацию по паспорту

Необходимо ввести обязательное подтверждение своей личности по паспорту при регистрации на сайтах знакомств, это позволит обезопасить пользователей от... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:55

2024-08-30T10:55

2024-08-30T10:55

технологии

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/62/1523426222_0:118:1500:962_1920x0_80_0_0_b007fdb4d0b38c125d20ae01b7eb27c1.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Необходимо ввести обязательное подтверждение своей личности по паспорту при регистрации на сайтах знакомств, это позволит обезопасить пользователей от нежелательных встреч, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина. Косихина указала, что неоднократно слышала истории от граждан, которые зарегистрировались на сайте знакомств, а вместо этого "попали на мошенников или других людей, которые оказались не теми, за кого себя выдавали". Сенатор также напомнила, что встречи с людьми, чьи настоящие намерения неизвестны, могут обернуться подорванным здоровьем или даже смертью. "Однако мы находимся в постиндустриальном обществе, когда человек проводит огромный процент времени в интернете и при всем желании полностью запретить сайты знакомств - это не выход! Для решения обозначенной проблемы нам необходимы дополнительные барьеры, которые должны быть связаны с регистрацией аккаунтов через паспортные данные", - сказала Косихина. Сенатор подчеркнула, что такое решение позволит "значительно сократить количество случаев, когда за приятной картинкой скрывается не тот человек". "При этом убеждена, что компании, которые занимаются созданием подобных приложений, должны нести ответственность за хранение персональных данных и в случае их утечки отвечать в соответствии с законодательством", - резюмировала политик.

https://ria.ru/20240403/sud-1937572593.html

https://ria.ru/20240328/moshenniki-1936282123.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, общество, россия