https://ria.ru/20240830/zemletryasenie-1969378121.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение
У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 30.08.2024
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале геофизической службы РАН. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T08:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале геофизической службы РАН. "По предварительным данным, в 16:24 по камчатскому времени (07:24 мск) в Тихом океане произошло землетрясение, магнитудой 6,1. В Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района толчок ощущался силой до пяти баллов", — говорится в сообщении. Предварительно, расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 123 километра. Глубина залегания очага около 27 километров. По данным корреспондента РИА Новости, в квартирах раскачивались подвешенные предметы, звенели стеклянные предметы в шкафу. Угрозу цунами власти не объявляли. Жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20240826/zemletryasenie-1968612792.html
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происшествия, камчатка, россия
Происшествия, Камчатка, Россия
У побережья Камчатки произошло землетрясение
РАН: у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале геофизической службы РАН.
"По предварительным данным, в 16:24 по камчатскому времени (07:24 мск) в Тихом океане произошло землетрясение, магнитудой 6,1. В Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района толчок ощущался силой до пяти баллов", — говорится в сообщении.
Предварительно, расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 123 километра. Глубина залегания очага около 27 километров.
По данным корреспондента РИА Новости, в квартирах раскачивались подвешенные предметы, звенели стеклянные предметы в шкафу.
Угрозу цунами власти не объявляли. Жертв и разрушений нет.