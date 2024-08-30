https://ria.ru/20240830/zemletryasenie-1969378121.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 30.08.2024

У побережья Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале геофизической службы РАН. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:00

2024-08-30T08:00

2024-08-30T14:36

происшествия

камчатка

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале геофизической службы РАН. "По предварительным данным, в 16:24 по камчатскому времени (07:24 мск) в Тихом океане произошло землетрясение, магнитудой 6,1. В Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района толчок ощущался силой до пяти баллов", — говорится в сообщении. Предварительно, расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 123 километра. Глубина залегания очага около 27 километров. По данным корреспондента РИА Новости, в квартирах раскачивались подвешенные предметы, звенели стеклянные предметы в шкафу. Угрозу цунами власти не объявляли. Жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20240826/zemletryasenie-1968612792.html

https://ria.ru/20240827/zemletrjasenie-1968813617.html

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происшествия, камчатка, россия