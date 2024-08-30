https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969607345.html
"Все кончено". В США заговорили о замене Зеленскому
"Все кончено". В США заговорили о замене Зеленскому - РИА Новости, 30.08.2024
"Все кончено". В США заговорили о замене Зеленскому
Замена Владимира Зеленского на посту президента Украины стала обсуждаться публично, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:26
2024-08-30T22:26
2024-08-30T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
курская область
владимир зеленский
скотт риттер
владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Замена Владимира Зеленского на посту президента Украины стала обсуждаться публично, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Вы знаете, что сегодня открыто обсуждается потенциальная замена Зеленского, <…> потому что он потерял доверие Запада", — отметил он.По словам отставного военного, глава киевского режима пошел на отчаянный шаг, рискнув напасть на Курскую область, но операция провалилась и обернулась против него. Отставной разведчик полагает, что сегодня Зеленский даже в худшем положении, чем был до этого."Зеленский живет в мире фантазий. <…> Украина проиграла, для нее все кончено, но Зеленский не может с этим смириться", — резюмировал Риттер.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969596128.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курская область, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
"Все кончено". В США заговорили о замене Зеленскому
Риттер: замену Зеленского активно обсуждают из-за потери доверия Запада