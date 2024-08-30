https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969607345.html

"Все кончено". В США заговорили о замене Зеленскому

"Все кончено". В США заговорили о замене Зеленскому - РИА Новости, 30.08.2024

"Все кончено". В США заговорили о замене Зеленскому

Замена Владимира Зеленского на посту президента Украины стала обсуждаться публично, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T22:26

2024-08-30T22:26

2024-08-30T22:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

курская область

владимир зеленский

скотт риттер

владимир путин

верховная рада украины

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Замена Владимира Зеленского на посту президента Украины стала обсуждаться публично, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Вы знаете, что сегодня открыто обсуждается потенциальная замена Зеленского, <…> потому что он потерял доверие Запада", — отметил он.По словам отставного военного, глава киевского режима пошел на отчаянный шаг, рискнув напасть на Курскую область, но операция провалилась и обернулась против него. Отставной разведчик полагает, что сегодня Зеленский даже в худшем положении, чем был до этого."Зеленский живет в мире фантазий. <…> Украина проиграла, для нее все кончено, но Зеленский не может с этим смириться", — резюмировал Риттер.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969596128.html

https://ria.ru/20240830/kurskaya_oblast-1969563103.html

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в мире, украина, курская область, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин, верховная рада украины