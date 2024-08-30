https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969596128.html

"Последний вздох". Ход Зеленского вызвал возмущение в США

"Последний вздох". Ход Зеленского вызвал возмущение в США - РИА Новости, 30.08.2024

"Последний вздох". Ход Зеленского вызвал возмущение в США

Владимир Зеленский, атакуя Курскую область, надеялся спровоцировать Россию на опрометчивый шаг, но просчитался, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T20:58

2024-08-30T20:58

2024-08-30T20:58

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

киев

рэй макговерн

владимир зеленский

валерий герасимов

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский, атакуя Курскую область, надеялся спровоцировать Россию на опрометчивый шаг, но просчитался, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."На мой взгляд, это своего рода последний вздох, чтобы спровоцировать неприятности, чтобы убедиться, что русские придут и клюнут на приманку, чего, кстати, думаю, не произойдет", — отметил он, комментируя причины начала Зеленским атаки на Курскую область.По словам эксперта, таким образом глава киевского режима хотел добиться прямого вступления Соединенных Штатов в конфликт. При этом он добавил, что такой сценарий маловероятен, а будущее американской помощи в целом после выборов остается под вопросом.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20240830/kurskaya_oblast-1969563103.html

https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969521099.html

курская область

россия

киев

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в мире, курская область, россия, киев, рэй макговерн, владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)