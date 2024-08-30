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"Последний вздох". Ход Зеленского вызвал возмущение в США - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969596128.html
"Последний вздох". Ход Зеленского вызвал возмущение в США
"Последний вздох". Ход Зеленского вызвал возмущение в США - РИА Новости, 30.08.2024
"Последний вздох". Ход Зеленского вызвал возмущение в США
Владимир Зеленский, атакуя Курскую область, надеялся спровоцировать Россию на опрометчивый шаг, но просчитался, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T20:58
2024-08-30T20:58
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
киев
рэй макговерн
владимир зеленский
валерий герасимов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский, атакуя Курскую область, надеялся спровоцировать Россию на опрометчивый шаг, но просчитался, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."На мой взгляд, это своего рода последний вздох, чтобы спровоцировать неприятности, чтобы убедиться, что русские придут и клюнут на приманку, чего, кстати, думаю, не произойдет", — отметил он, комментируя причины начала Зеленским атаки на Курскую область.По словам эксперта, таким образом глава киевского режима хотел добиться прямого вступления Соединенных Штатов в конфликт. При этом он добавил, что такой сценарий маловероятен, а будущее американской помощи в целом после выборов остается под вопросом.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240830/kurskaya_oblast-1969563103.html
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969521099.html
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в мире, курская область, россия, киев, рэй макговерн, владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Киев, Рэй Макговерн, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Последний вздох". Ход Зеленского вызвал возмущение в США

Макговерн: Зеленский зря рассчитывал спровоцировать РФ атакой на Курскую область

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский, атакуя Курскую область, надеялся спровоцировать Россию на опрометчивый шаг, но просчитался, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"На мой взгляд, это своего рода последний вздох, чтобы спровоцировать неприятности, чтобы убедиться, что русские придут и клюнут на приманку, чего, кстати, думаю, не произойдет", — отметил он, комментируя причины начала Зеленским атаки на Курскую область.
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"Их уничтожают". Стало известно, что произошло в Курской области
Вчера, 17:57
По словам эксперта, таким образом глава киевского режима хотел добиться прямого вступления Соединенных Штатов в конфликт. При этом он добавил, что такой сценарий маловероятен, а будущее американской помощи в целом после выборов остается под вопросом.
В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияКиевРэй МакговернВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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