https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969589728.html

Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16 - РИА Новости, 30.08.2024

Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, следует из указа на сайте главы киевского режима. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T20:19

2024-08-30T20:19

2024-08-30T21:28

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, следует из указа на сайте главы киевского режима."Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины", — говорится в документе.Позднее Генштаб ВСУ сообщил, что главком Александр Сырский указом назначил временно исполняющим обязанности генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко. До этого он занимал пост командующего воздушным командованием "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о крушении одного из переданных Украине истребителей F-16. Это признали и в Генеральном штабе ВСУ. В ведомстве отметили, что причины ЧП устанавливает специальная комиссия Министерства обороны Украины, которая работает в районе падения самолета.Позднее в этот же день депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, ссылаясь на собственные данные, заявила, что американский самолет был сбит из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot из-за "дискоординации между подразделениями".При этом заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить эту информацию, отметив, что киевские власти не просили о какой-либо помощи.В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 на Украину. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 американских истребителей. На пресс-конференции в понедельник, 27 августа, глава киевского режима утверждал, что днем ранее украинские военные применили F-16 во время ударов российских войск: они якобы сбивали ими ракеты и дроны.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва рассматривает передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, самолеты будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.

https://ria.ru/20240829/f-16-1969351566.html

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969505481.html

https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16, джо байден, сергей лавров, нато