Рейтинг@Mail.ru
Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16 - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 30.08.2024 (обновлено: 21:28 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969589728.html
Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16
Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16 - РИА Новости, 30.08.2024
Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16
Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, следует из указа на сайте главы киевского режима. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T20:19
2024-08-30T21:28
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
f-16
джо байден
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969591984_0:248:1181:912_1920x0_80_0_0_d35ee179d7d68466db828c0b8fd87d6f.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, следует из указа на сайте главы киевского режима."Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины", — говорится в документе.Позднее Генштаб ВСУ сообщил, что главком Александр Сырский указом назначил временно исполняющим обязанности генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко. До этого он занимал пост командующего воздушным командованием "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о крушении одного из переданных Украине истребителей F-16. Это признали и в Генеральном штабе ВСУ. В ведомстве отметили, что причины ЧП устанавливает специальная комиссия Министерства обороны Украины, которая работает в районе падения самолета.Позднее в этот же день депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, ссылаясь на собственные данные, заявила, что американский самолет был сбит из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot из-за "дискоординации между подразделениями".При этом заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить эту информацию, отметив, что киевские власти не просили о какой-либо помощи.В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 на Украину. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 американских истребителей. На пресс-конференции в понедельник, 27 августа, глава киевского режима утверждал, что днем ранее украинские военные применили F-16 во время ударов российских войск: они якобы сбивали ими ракеты и дроны.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва рассматривает передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, самолеты будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
https://ria.ru/20240829/f-16-1969351566.html
https://ria.ru/20240830/ukraina-1969505481.html
https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969591984_0:65:1181:951_1920x0_80_0_0_b42b1380cda97b0fb021c42a03fc92ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, F-16, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО

Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

© Фото : Воздушные силы Вооруженных сил УкраиныНиколай Олещук
Николай Олещук - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Николай Олещук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, следует из указа на сайте главы киевского режима.
"Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины", — говорится в документе.
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В МИД России прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине
29 августа, 23:33
Позднее Генштаб ВСУ сообщил, что главком Александр Сырский указом назначил временно исполняющим обязанности генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко. До этого он занимал пост командующего воздушным командованием "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о крушении одного из переданных Украине истребителей F-16. Это признали и в Генеральном штабе ВСУ. В ведомстве отметили, что причины ЧП устанавливает специальная комиссия Министерства обороны Украины, которая работает в районе падения самолета.
Позднее в этот же день депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, ссылаясь на собственные данные, заявила, что американский самолет был сбит из украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot из-за "дискоординации между подразделениями".
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Командующий ВВС Украины обратился с угрозой к депутату из-за крушения F-16
Вчера, 15:10
При этом заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить эту информацию, отметив, что киевские власти не просили о какой-либо помощи.
В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 на Украину. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 американских истребителей.
На пресс-конференции в понедельник, 27 августа, глава киевского режима утверждал, что днем ранее украинские военные применили F-16 во время ударов российских войск: они якобы сбивали ими ракеты и дроны.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва рассматривает передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, самолеты будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Знаем их еще с училища". Что в российской армии говорят об F-16
12 августа, 08:00
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныF-16Джо БайденСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала