https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969365355.html

"Это первое, что произойдет". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским

"Это первое, что произойдет". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским - РИА Новости, 30.08.2024

"Это первое, что произойдет". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским

Владимир Зеленский не заинтересован в окончании боевых действий, поскольку он боится проведения выборов на Украине и завершения своей политической карьеры,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T04:02

2024-08-30T04:02

2024-08-30T04:02

специальная военная операция на украине

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чей боуз

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в окончании боевых действий, поскольку он боится проведения выборов на Украине и завершения своей политической карьеры, заявил ирландский журналист Чей Боуз в интервью YouTube-каналу Kim Iversen."Первое, что произойдет, когда закончатся боевые действия — это выборы. Если опросы общественного мнения покажут другие результаты, то он ( Зеленский — Прим. ред.) будет уничтожен", — поделился мнением журналист.Он предположил, что у Зеленского могут быть очень большие проблемы в случае, если к власти в США придут представители республиканской партии во главе с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом.В середине августа Служба внешней разведки России сообщила, что в Соединенных Штатах прорабатывают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. По данным ведомства, американской элите также не нравится, что он предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20240830/plan-1969360711.html

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