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"Это первое, что произойдет". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/zelenskiy-1969365355.html
"Это первое, что произойдет". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским
"Это первое, что произойдет". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским - РИА Новости, 30.08.2024
"Это первое, что произойдет". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским
Владимир Зеленский не заинтересован в окончании боевых действий, поскольку он боится проведения выборов на Украине и завершения своей политической карьеры,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T04:02
2024-08-30T04:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
чей боуз
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в окончании боевых действий, поскольку он боится проведения выборов на Украине и завершения своей политической карьеры, заявил ирландский журналист Чей Боуз в интервью YouTube-каналу Kim Iversen."Первое, что произойдет, когда закончатся боевые действия — это выборы. Если опросы общественного мнения покажут другие результаты, то он ( Зеленский — Прим. ред.) будет уничтожен", — поделился мнением журналист.Он предположил, что у Зеленского могут быть очень большие проблемы в случае, если к власти в США придут представители республиканской партии во главе с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом.В середине августа Служба внешней разведки России сообщила, что в Соединенных Штатах прорабатывают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. По данным ведомства, американской элите также не нравится, что он предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240830/plan-1969360711.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, чей боуз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Чей Боуз
"Это первое, что произойдет". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским

Боуз: Зеленского могут политически уничтожить сразу после завершения СВО

© AP Photo / Wolfgang RattayВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в окончании боевых действий, поскольку он боится проведения выборов на Украине и завершения своей политической карьеры, заявил ирландский журналист Чей Боуз в интервью YouTube-каналу Kim Iversen.
"Первое, что произойдет, когда закончатся боевые действия — это выборы. Если опросы общественного мнения покажут другие результаты, то он ( Зеленский — Прим. ред.) будет уничтожен", — поделился мнением журналист.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"Будет трудно". На Западе встревожены из-за плана Зеленского по России
Вчера, 02:51
Он предположил, что у Зеленского могут быть очень большие проблемы в случае, если к власти в США придут представители республиканской партии во главе с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом.
В середине августа Служба внешней разведки России сообщила, что в Соединенных Штатах прорабатывают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. По данным ведомства, американской элите также не нравится, что он предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"Масштабный кризис". На Западе раскрыли, что началось в зоне СВО
Вчера, 01:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЧей Боуз
 
 
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