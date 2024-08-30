https://ria.ru/20240830/zapad-1969552861.html

На Западе заявили о крушении обороны ВСУ в ДНР

На Западе заявили о крушении обороны ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.08.2024

На Западе заявили о крушении обороны ВСУ в ДНР

Оборона ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР продолжает рушиться, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:18

2024-08-30T17:18

2024-08-30T18:41

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Оборона ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР продолжает рушиться, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Эффект домино между Донецком и Покровском (Красноармейском. — Прим. ред.) продолжается", — написал он, перечислив территориальные потери ВСУ в этом районе за последние недели.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска освободили село Новожеланное, которое находится в Донецкой Народной Республике в направлении Красноармейска. На этой неделе были освобождены также населенные пункты Орловка, Камышевка и Николаевка.В четверг советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли контроль над населенными пунктами Калиново и Мемрик. По его словам, российские войска также перерезали трассу Е50, что существенно осложнило снабжение украинской группировки в Карловке.Как отмечал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ситуация для ВСУ в ДНР и, в особенности, под Красноармейском складывается катастрофическая.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240830/germaniya-1969539722.html

https://ria.ru/20240830/voyna-1969491062.html

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донецкая народная республика

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