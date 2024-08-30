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На Западе заявили о крушении обороны ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 30.08.2024 (обновлено: 18:41 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/zapad-1969552861.html
На Западе заявили о крушении обороны ВСУ в ДНР
На Западе заявили о крушении обороны ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.08.2024
На Западе заявили о крушении обороны ВСУ в ДНР
Оборона ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР продолжает рушиться, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:18
2024-08-30T18:41
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
днр
покровск
красноармейск
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Оборона ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР продолжает рушиться, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Эффект домино между Донецком и Покровском (Красноармейском. — Прим. ред.) продолжается", — написал он, перечислив территориальные потери ВСУ в этом районе за последние недели.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска освободили село Новожеланное, которое находится в Донецкой Народной Республике в направлении Красноармейска. На этой неделе были освобождены также населенные пункты Орловка, Камышевка и Николаевка.В четверг советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли контроль над населенными пунктами Калиново и Мемрик. По его словам, российские войска также перерезали трассу Е50, что существенно осложнило снабжение украинской группировки в Карловке.Как отмечал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ситуация для ВСУ в ДНР и, в особенности, под Красноармейском складывается катастрофическая.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240830/germaniya-1969539722.html
https://ria.ru/20240830/voyna-1969491062.html
германия
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покровск
красноармейск
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в мире, германия, украина, россия, днр, покровск, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, ДНР, Покровск, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Верховная Рада Украины
На Западе заявили о крушении обороны ВСУ в ДНР

Репке: ВСУ были вынуждены отступить в районе Красноармейска в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Оборона ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР продолжает рушиться, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
"Эффект домино между Донецком и Покровском (Красноармейском. — Прим. ред.) продолжается", — написал он, перечислив территориальные потери ВСУ в этом районе за последние недели.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Вчера, 16:34
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска освободили село Новожеланное, которое находится в Донецкой Народной Республике в направлении Красноармейска. На этой неделе были освобождены также населенные пункты Орловка, Камышевка и Николаевка.
В четверг советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли контроль над населенными пунктами Калиново и Мемрик. По его словам, российские войска также перерезали трассу Е50, что существенно осложнило снабжение украинской группировки в Карловке.
Как отмечал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ситуация для ВСУ в ДНР и, в особенности, под Красноармейском складывается катастрофическая.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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Вчера, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияДНРПокровскКрасноармейскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада Украины
 
 
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