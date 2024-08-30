https://ria.ru/20240830/zakon-1969364339.html

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино - РИА Новости, 30.08.2024

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за рекламу онлайн-казино

В Госдуму в осеннюю сессию внесут пакет законопроектов об ужесточении наказаний за рекламу онлайн-казино, ими будут предложены штрафы вплоть до 6 миллионов... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T03:26

2024-08-30T03:26

2024-08-30T03:26

общество

артем метелев (депутат)

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Госдуму в осеннюю сессию внесут пакет законопроектов об ужесточении наказаний за рекламу онлайн-казино, ими будут предложены штрафы вплоть до 6 миллионов рублей, а также блокировка аккаунтов в соцсетях при повторном правонарушении, сообщил РИА Новости глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. "Первая инициатива наша — это ужесточение ответственности за рекламу онлайн-казино. Мы считаем, что реклама запрещенного онлайн-казино — это, по сути, содействие в его организации. Поэтому за его рекламу должны быть штрафы. Мы сейчас эти суммы согласовываем, но пока тут заложена норма, штраф до 200 тысяч рублей для физических лиц, для должностных - до 600 тысяч, для юридических - до 6 миллионов", - сказал Метелев. По его словам, в случае повторного нарушения запрета, законопроектом предлагается наделить Роскомнадзор полномочиями по требованию блокировки аккаунтов нарушителей. "Что касается в целом рекламы, сегодня она никак не ограничивается. И самое главное, что в этой рекламе обещают выигрыши, гарантируют даже порой эти выигрыши, вводят людей в заблуждение. И необходимо законодательно закрепить запрет формировать у граждан ощущение выигрыша", - отметил депутат. Парламентарий рассказал, что проектами будет предложена специальная маркировка, похожая на маркировку рекламы алкоголя и табака, она будет сообщать об опасности данной рекламы и о рисках, которые несет человек. "Что касается кредитных денег, здесь тоже нужны ограничения. Во-первых, запрет на использование кредитных денег в ставках и в азартных играх. А во-вторых, введение возрастных ограничений. В том числе сегодня специалисты, психиатры, врачи говорят о том, что 18 лет - это крайне низкий возраст, когда еще не сформировано критическое мышление. Мы будем предлагать этот возраст повысить, например, до 25 лет", - подчеркнул Метелев. Он сообщил, что законопроект будет направлен на экспертизу в правительство в сентябре, после чего будет доработан с учетом позиции кабмина. Внесение в Госдуму планируется в осеннюю сессию.

https://ria.ru/20240725/zakonotvorchestvo-1962008368.html

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общество, артем метелев (депутат), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия