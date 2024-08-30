https://ria.ru/20240830/zakon-1969360867.html
В Госдуме предупредили о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам
В Госдуме предупредили о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам - РИА Новости, 30.08.2024
В Госдуме предупредили о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам
Закон, который вводит распределение штрафов за неоплату проезда по платным дорогам, вступает в силу 1 сентября, рассказал РИА Новости первый зампредседателя... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T02:28
2024-08-30T02:28
2024-08-30T02:28
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Закон, который вводит распределение штрафов за неоплату проезда по платным дорогам, вступает в силу 1 сентября, рассказал РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. "При проезде по федеральной трассе недобросовестные водители будут пополнять федеральный бюджет, по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения – местные бюджеты", - рассказал Федяев. В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок распределения штрафов на платных автомобильных дорогах между бюджетами РФ и регионов. Законом также устанавливается обязанность оператора дороги информировать о задолженности за проезд через "Госуслуги". Также с 1 сентября вступает в силу закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным региональным, межмуниципальным, местным и частным автодорогам в РФ. Закон вносит изменения в КоАП и подразумевает распространение льготного периода уплаты административного штрафа со скидкой 50% на правонарушения, выразившиеся в неоплате проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, частным автомобильным дорогам общего пользования, предусмотренные законами субъектов РФ об административных правонарушениях. Льготный период действует в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.
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общество, авто, россия, владимир путин, госдума рф
Общество, Авто, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме предупредили о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам
Закон о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам вступит в силу 1 сентября
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Закон, который вводит распределение штрафов за неоплату проезда по платным дорогам, вступает в силу 1 сентября, рассказал РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
"При проезде по федеральной трассе недобросовестные водители будут пополнять федеральный бюджет, по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения – местные бюджеты", - рассказал Федяев.
В июле прошлого года президент России Владимир Путин
подписал закон, который уточняет порядок распределения штрафов на платных автомобильных дорогах между бюджетами РФ и регионов. Законом также устанавливается обязанность оператора дороги информировать о задолженности за проезд через "Госуслуги".
Также с 1 сентября вступает в силу закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным региональным, межмуниципальным, местным и частным автодорогам в РФ.
Закон вносит изменения в КоАП и подразумевает распространение льготного периода уплаты административного штрафа со скидкой 50% на правонарушения, выразившиеся в неоплате проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, частным автомобильным дорогам общего пользования, предусмотренные законами субъектов РФ об административных правонарушениях. Льготный период действует в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.