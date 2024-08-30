https://ria.ru/20240830/zakon-1969360867.html

В Госдуме предупредили о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам

В Госдуме предупредили о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам - РИА Новости, 30.08.2024

В Госдуме предупредили о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам

Закон, который вводит распределение штрафов за неоплату проезда по платным дорогам, вступает в силу 1 сентября, рассказал РИА Новости первый зампредседателя... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T02:28

2024-08-30T02:28

2024-08-30T02:28

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владимир путин

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Закон, который вводит распределение штрафов за неоплату проезда по платным дорогам, вступает в силу 1 сентября, рассказал РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. "При проезде по федеральной трассе недобросовестные водители будут пополнять федеральный бюджет, по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения – местные бюджеты", - рассказал Федяев. В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок распределения штрафов на платных автомобильных дорогах между бюджетами РФ и регионов. Законом также устанавливается обязанность оператора дороги информировать о задолженности за проезд через "Госуслуги". Также с 1 сентября вступает в силу закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным региональным, межмуниципальным, местным и частным автодорогам в РФ. Закон вносит изменения в КоАП и подразумевает распространение льготного периода уплаты административного штрафа со скидкой 50% на правонарушения, выразившиеся в неоплате проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, частным автомобильным дорогам общего пользования, предусмотренные законами субъектов РФ об административных правонарушениях. Льготный период действует в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.

https://ria.ru/20240828/zakon-1968872893.html

https://ria.ru/20240826/gosduma-1968415631.html

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общество, авто, россия, владимир путин, госдума рф