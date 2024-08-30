https://ria.ru/20240830/zakharova-1969375640.html

США раз за разом повышают градус напряженности, заявила Захарова

США раз за разом повышают градус напряженности, заявила Захарова - РИА Новости, 30.08.2024

США раз за разом повышают градус напряженности, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя разрешение Вашингтона Киеву использовать американское оружие в Курской области, заявила РИА... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T07:14

2024-08-30T07:14

2024-08-30T07:14

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

курская область

мария захарова

джон кирби

владимир путин

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя разрешение Вашингтона Киеву использовать американское оружие в Курской области, заявила РИА Новости, что США фактически превратились в сторону вооруженного конфликта вокруг Украины, добавив, что Вашингтон раз за разом повышает градус напряженности. Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США разрешают Украине контратаковать Россию американским оружием в ходе террористического нападения в Курской области. Комментируя это высказывание, Захарова указала, что "США фактически превратились в сторону вооруженного конфликта вокруг Украины". "Вашингтон, обуреваемый своими гегемонистскими амбициями и стремлением нанести нашей стране "стратегическое поражение", раз за разом повышает градус напряженности с Россией и, вопреки официальным заявлениям ряда высокопоставленных американских чиновников, не пытается ее избежать", - сказала Захарова. "Подтверждение этому – не только высказывания госпожи Сингх, но и заявление координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джона Кирби, сделанное им в ходе брифинга 26 августа", - добавила она. Захарова продолжила, что "на вопрос о перспективах расширения зоны ударов ВСУ по российской территории он (Кирби) ответил, что по сути такие обсуждения США с неонацистским и, как продемонстрировали последние события, террористическим режимом в Киеве ведутся "в частном порядке". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240830/peregovory-1969365908.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

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