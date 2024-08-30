https://ria.ru/20240830/vzyatka-1969387871.html
Главврача больницы в Хабаровском крае обвинили в получении взятки
Главврача больницы в Хабаровском крае обвинили в получении взятки - РИА Новости, 30.08.2024
Главврача больницы в Хабаровском крае обвинили в получении взятки
Главный врач больницы в Хабаровском крае получал взятки за предоставление информации об умерших пациентах, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:36
2024-08-30T09:36
2024-08-30T10:05
происшествия
россия
хабаровский край
вяземский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Главный врач больницы в Хабаровском крае получал взятки за предоставление информации об умерших пациентах, сообщает прокуратура региона. "Мужчина на протяжении более шести месяцев передавал денежные средства главному врачу КГБУЗ "Вяземская районная больница" за получение конфиденциальной информации - персональных данных о гражданах, умерших в учреждении, и контактных данных их родственников и близких лиц, содержащихся в историях болезни. Общая сумма полученных должностным лицом денежных средств составила 39 тысяч рублей", - сообщает прокуратура региона. Отмечается, что взяткодатель - житель города Вяземского, он представлял интересы индивидуального предпринимателя, занимающегося ритуальным бизнесом. Действия экс-главного врача квалифицированы по части 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере), взяткодателя - по части 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере). Уголовное дело для рассмотрения направлено в Вяземский районный суд.
https://ria.ru/20240301/vzyatka-1930392705.html
россия
хабаровский край
вяземский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, хабаровский край, вяземский
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Вяземский
Главврача больницы в Хабаровском крае обвинили в получении взятки
В Хабаровском крае главврача обвинили в получении взятки за данные об умерших