https://ria.ru/20240830/vzyatka-1969387871.html

Главврача больницы в Хабаровском крае обвинили в получении взятки

Главврача больницы в Хабаровском крае обвинили в получении взятки - РИА Новости, 30.08.2024

Главврача больницы в Хабаровском крае обвинили в получении взятки

Главный врач больницы в Хабаровском крае получал взятки за предоставление информации об умерших пациентах, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T09:36

2024-08-30T09:36

2024-08-30T10:05

происшествия

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хабаровский край

вяземский

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ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Главный врач больницы в Хабаровском крае получал взятки за предоставление информации об умерших пациентах, сообщает прокуратура региона. "Мужчина на протяжении более шести месяцев передавал денежные средства главному врачу КГБУЗ "Вяземская районная больница" за получение конфиденциальной информации - персональных данных о гражданах, умерших в учреждении, и контактных данных их родственников и близких лиц, содержащихся в историях болезни. Общая сумма полученных должностным лицом денежных средств составила 39 тысяч рублей", - сообщает прокуратура региона. Отмечается, что взяткодатель - житель города Вяземского, он представлял интересы индивидуального предпринимателя, занимающегося ритуальным бизнесом. Действия экс-главного врача квалифицированы по части 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере), взяткодателя - по части 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере). Уголовное дело для рассмотрения направлено в Вяземский районный суд.

https://ria.ru/20240301/vzyatka-1930392705.html

россия

хабаровский край

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происшествия, россия, хабаровский край, вяземский